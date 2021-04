Greifswald

Ostern – das ist eine uralte Mutmach-Geschichte. Da stirbt einer und wird in ein Grab gelegt. Was bleibt, das sind Erinnerungen, Erinnerungen an eine großartige Zeit, aber auch Erinnerungen an dieses schreckliche Sterben. Doch das ist noch nicht alles. Der Tod ist nicht das Letzte, sondern wird zu einer Verwandlung in eine neue Daseinsweise. Das Leben geht weiter, nur eben anders. Der Tote hat zugleich so viel Macht, dass er nicht nur sich vom Tod erretten kann, sondern diese Möglichkeit allen anderen nach ihm auch eröffnet.

Aufstehen, aufrappeln, noch einmal probieren

Das wär’s, wenn das wirklich stimmte! Denn es könnte Sterbenden und ihren Liebsten helfen, einander loszulassen. Die Sterbenden wüssten, dass der Tod keine Endstation ist und die Trauernden, dass nichts verloren geht. Das ist der Trost, den die Kirche heute spenden kann am Sterbebett und am Grab. Aber so weit muss man noch gar nicht denken. Denn das gibt es auch schon mitten im Alltag: dass man am Boden zerstört ist oder Abschied nehmen muss von etwas, was einem lieb und teuer ist.

Die Hoffnung auf ein Leben nach den Niederlagen macht mutig: Es lohnt sich, wieder aufzustehen, sich aufzurappeln, es noch einmal zu probieren. Es wird zwar anders sein, vielleicht aber sogar besser. Und wer davon nur oft genug hört und es miterlebt, der wird schließlich zu so etwas wie einem Stehaufmännchen. Man wird von allen Seiten geschubst. Man richtet sich trotzdem immer wieder auf und wird erweckungs- und aufstandserprobt.

Freude und Hoffnung, Mut und Kraft

Ostern haben wir in diesem Jahr nötiger denn je. Die Luft ist raus, die Kraft dahin. Davon, was Freude macht, wird abgeraten. Existenzen sind bedroht. Menschen sterben an und mit Corona, und mit der Trauer darüber umzugehen, ist unter den derzeitigen Bedingungen echt schwer. So viel ist gerade anders. Und trotzdem heißt es wieder: aufstehen, sich aufrappeln, weitermachen, eine neue Normalität schaffen und sich darin einrichten! Das ist eine große Herausforderung. Doch sich dieser Aufgabe nicht zu stellen und den Kopf in den Sand zu stecken, wäre weitaus schlimmer.

Vieles darf nicht sein, aber Gottesdienste finden statt, online oder in kurzer Form und selbstverständlich unter strenger Einhaltung von Hygieneregeln in den großen Kirchen oder unter freiem Himmel. Die Gemeinden sind sich dabei ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst. Und so werden sie nicht ein Fest feiern, das kaum noch jemand außerhalb der Kirche kennt. Nein, sie werden stellvertretend für alle anderen, die auch gern Osterfreude verbreitet hätten, ihre uralte Mutmach-Geschichte erzählen. Und zwar so, dass sie auch von denen verstanden wird, die nur selten oder noch nie in einer Kirche waren. Freude und Hoffnung, Mut und Kraft – das brauchen wir heute alle miteinander.

Von Ulrike Streckenbach