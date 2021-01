Greifswald

Der Pflegedienst Heinrich & Heinrich bietet nun Corona-Schnelltests. Das Angebot richtet sie an Privatpersonen, die beispielsweise arbeitsbedingt oder vor dem Besuch eines Senioren- oder Pflegeheimes Gewissheit über eine mögliche Infektion erlangen wollen.

Der Antigen-Test des Pflegedienstes ist ein reines Selbstzahler-Angebot und kostet 45 Euro. Das Ergebnis liegt innerhalb von 15 Minuten vor. Termine für die Testung sollen vorab telefonisch unter der Telefonnummer 03834 / 88 96 606 vereinbart werden. Personen mit Anzeichen einer möglichen Infektion werden gebeten, einen Arzt aufsuchen.

Verfärbte Skala zeigt Ergebnis an

Die Schnelltests werden zunächst in der Hauptzentrale des Pflegedienstes in der Friedrich-Loeffler-Straße 43 vorgenommen. Dafür stehe ein extra Raum mit einem separaten Eingang zur Verfügung. „Wir müssen umfangreiche Arbeitsschutzmaßnahmen und Hygieneregeln einhalten. Zudem war eine gesonderte Schulung nötig, um den Service anbieten zu können“, erklärt Prokuristin Annekathrin Köster. Weitere Teststandorte in anderen Stadtteilen sollen in den nächsten Tagen folgen.

„Bei dem Antigen-Test macht die gesondert geschulte Pflegefachkraft einen Nasenabstrich. Danach wird die Probe in eine Pufferlösung und dann in ein vorgestanztes Feld einer kleinen Testkassette gegeben“, erklärt Köster das Vorgehen. Die verfärbte Skala zeige dann an, welchen Ergebnis vorliegt. Ein Strich auf der oberen Hälfte des Testfeldes bedeutet negativ, zwei Striche positiv. Sobald der Test ungültig ist, erscheint ein Strich in der unteren Hälfte des Testfeldes.

Von OZ