Greifswald

Das in Spanien ansässige Pharmaunternehmen Esteve erwirbt das Greifswalder Spezialpharmaunternehmen Riemser von der Investmentgesellschaft Ardian. Über die vereinbarte Zahlung wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es in der Pressemitteilung.

Die 1929 von Antoni Esteve i Subirana gegründete Firma Esteve beschäftigt heute nach eigenen Angaben etwa 2.300 Mitglieder weltweit und hat ihren Hauptsitz in Barcelona. Etwa die Hälfte ist noch im Generikageschäft tätig. Das soll sich ändern. Esteve hatte bereits im Oktober 2018 angekündigt, sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Spezialpharmazeutika-Produkte auf globaler Ebene zu konzentrieren. Der Erwerb von Riemser leiste dazu einen bedeutenden Beitrag, erklärte Staffan Schüberg, das geschäftsführende Vorstandsmitglied (Chief Executive Officer/CEO) von Esteve.

„Das Unternehmen hat sich Ende letzten Jahres von seinem Generika-Geschäft getrennt“, erläutert Riemser-Geschäftsführer Konstantin von Alvensleben. „Wir passen ideal zu dieser Neuausrichtung. Wir freuen uns, dass sich dieses starke, familiengeführte Pharmaunternehmen für Riemser entschieden hat. Gemeinsam werden wir auf unseren Stärken aufbauen.“ Das Ziel sei weiteres gemeinsames Wachstum als europäisches Spezialpharmaunternehmen mit eigenen Arzneimitteln und dem Schwerpunkt der Belieferung von Krankenhäusern. 80 Prozent des Umsatzes von Riemser werden mit Kliniken erwirtschaftet. Das will Esteve für seine Neuausrichtung nutzen.

Riemser liefert aktuell in Deutschland produzierte Arzneien für die Onkologie, Neurologie und für eine breite Palette von Nischentherapien an Kunden in rund 50 Ländern. In Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien gibt es Firmensitze oder Tochtergesellschaften.

„Der CEO von Esteve hat sich allen Mitarbeitern in einer Videobotschaft vorgestellt“, informiert von Alvensleben. „Das wurde sehr positiv aufgenommen.“ Ein Vorteil für Riemser sei auch, dass Esteve jedes Jahr über 50 Millionen Euro für Forschung investiert. Auch das eröffne Chancen für Riemser.

Seit der Übernahme durch Ardian vor sieben Jahren war die Gründung des Greifswalder Unternehmers Norbert Braun weiter stark gewachsen und richtete sich international stärker aus. Seine Frau und er hatten die Produktion von Tierarzneimitteln des Friedrich-Loeffler-Institutes 1992 erworben. Der in Bremen geborene Betriebswirt war bis 2009 geschäftsführender Gesellschafter und später Vorstandsvorsitzender der Riemser Arzneimittel AG (jetzt Riemser Pharma GmbH). Unter seiner Leitung erfolgte zahlreiche Zukäufe. Braun verkaufte ab 2007 Anteile an Investoren, blieb aber bis 2012 Mehrheitsgesellschafter und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Riemser Arzneimittel AG. Ein Jahr zuvor erfolgte die Trennung vom Veterinärgeschäft.

Von Eckhard Oberdörfer