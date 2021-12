Greifswalder Pitch-Lab geht mit Weihnachtsedition in die nächste Runde

Greifswald

Das Greifswalder Forum „Pitch-Lab“ geht mit einer Weihnachtsedition in die nächste Runde. Aufgrund der Pandemie wird die Veranstaltung dieses Mal aber erneut ins Internet verlegt. Das Konzept bleibt jedoch gleich: Drei Rednerinnen und Redner werden in kurzen Beiträgen – auch Pitch genannt – über ihre Karrieren sprechen und darüber berichten, welchen Herausforderungen sie sich stellen mussten. Dieses Mal wird auch das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus rücken. Die erste Rednerin Sarah Fukarek wird nämlich darüber sprechen, wie man ohne Verzicht nachhaltig feiern kann.

Nachhaltige Hochzeitsfeiern und Jubiläen

Die Veranstaltungskauffrau kam für das Studium an den Geburtsort ihres Vaters und merkte sofort, dass sie nach Greifswald gehöre und dass es ihre Stadt zum Leben sei. Im vergangenen Jahr ist auch ihre Tochter in der Hansestadt geboren. Seitdem beschäftigt sich Fukarek mit der Frage, wie man nachhaltige Events veranstalten kann. Sie gründete das Unternehmen „Konsekvent“, das sich derzeit noch im Aufbau befindet, und will nachhaltige Hochzeiten und Jubiläen organisieren. Sie sagt, dass sie für jede Veranstaltung die nachhaltigsten Lösungen findet, so dass man es nicht nur ordentlich krachen lassen kann, sondern dabei auch noch Ressourcen schont.

Die zweite Rednerin beim Pitch-Lab wird die Berlinerin Maria Herzog sein. Sie gründete vor einem Jahr „Wildwasserfarben“. Auf ihrer Homepage können Letterings, Aquarelle und Illustrationen, gedruckt als Postkarten oder Poster erworben werden. Demnächst plant sie, mit ihrer Partnerin Onlinekurse anzubieten, um andere Menschen zu inspirieren, selbst kreativ zu werden. Wie das aussehen soll, verrät sie beim Pitch-Lab.

Vom Gründer zum Investor

Als dritter Redner wird Maximilian Block, Investmentpartner bei „Esb invest“, zu hören sein. Er wird über „Höhen und Tiefen des Seitenwechslers – vom Gründer zum Investor“ sprechen. Block startete gemeinsam mit einem Geschäftspartner das Greifswalder Start-up „Advocado“, das Onlinevermittlung juristischer Dienstleistungen anbietet. Ab Januar kommenden Jahres wird Block Geschäftsführer des neuen Frühphasen-Venture-Capital-Fond der Sparkasse Vorpommern. In seinem Pitch wird Block von seinem Weg vom Gründer zum Investor berichten, was ihn geprägt hat und welche positiven sowie negativen Erfahrungen er gemacht hat. „Es wird persönlich“, kündigt er an.

Das Pitch-Lab findet am 14. Dezember um 18.30 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es auf www.pitchlab.de

Von chl