Greifswalder Pitchlab geht mit Sommerfest in die nächste Runde

Greifswald

Das Greifswalder Forum „Pitchlab“ geht mit einem Sommerfest wieder an den Start. Am Mittwoch (25. August) wird es die nächste Ausgabe nicht mehr nur digital, sondern erneut analog geben. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Alten Mensa am Schießwall. Getreu dem Konzept werden drei Rednerinnen und Redner in kurzen Beiträgen – Pitch genannt – über ihre Karrieren sprechen und welchen Herausforderungen sie sich stellen mussten.

Der erste Pitch kommt von Paul Kadow, Gründer des internationalen Musik-Labels „Ki Records“. Anfänglich war es nur ein Hobby für den Greifswalder. Doch mit seinem Durchhaltevermögen und den richtigen Künstlern an seiner Seite schaffte es Kadow, in dem Geschäft Fuß zu fassen. Seine Künstler träten in zahlreichen Ländern rund um den Globus auf. Doch auch dieses Business ist geprägt von Höhen und Tiefen. Wie das Geschäft in Corona-Zeiten trotzdem funktioniert, erzählt er in seinem Redebeitrag.

Mietvertrag mit Baby auf dem Arm unterschrieben

Seit Juni können sich die Hansestädter in der rund 1000 Quadratmeter großen Boulderhalle beim Gorzberg an den Kletterwänden sportlich betätigen und ausprobieren. Hinter dem Groß-Projekt stehen drei Gründerinnen und Gründer. Eine von ihnen ist Bettina Rehmann, die beim Pitchlab darüber sprechen wird, welche Auswirkungen Corona auf das Vorhaben hatte und warum es für das Trio eine Zitterpartie war: „Ich habe im Mutterschaftsurlaub am Businessplan geschrieben und den Mietvertrag für die Halle mit dem Baby auf dem Arm unterzeichnet.“

Mathias Blum ist Fotograf und Content Creator auf der Insel Usedom. Er hat sich im Jahr 2018 mit nichts außer seiner Kamera und einem Laptop beruflich selbstständig gemacht und zeigt im Pitchlab seinen Weg in die Selbstständigkeit. In seinem Redebeitrag spricht er über die Hürden, die man gerade am Anfang überwinden muss, welche Fähigkeiten man für einen erfolgreichen Start besitzen sollte und wie man diese schnell erlangen kann und welche Chancen dafür Social Media bietet.

Von chl