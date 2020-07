Greifswalder Plattenladen „Fundgrube“: Ein Leben für knisterndes Vinyl

Greifswald

Mit Neil Young würde Gerhard Heims gern mal einen trinken gehen und als letztes würde er seine Led Zeppelin Plattensammlung hergeben: Das gesamte Leben des heute 70-Jährigen dreht sich um die Musik. Seit drei Jahrzehnten bringt er Schallplatten unter Vinyl-Liebhaber, die aus ganz Deutschland in seine „ Fundgrube“ kommen.

Rund 13 500 LPs und 6000 CDs befinden sich derzeit in seinem Laden. Darunter so manche Schätze. Wie begehrt diese sind, zeigte sich bereits Anfang der 90er Jahre, als innerhalb von zwei Jahren sechs Einbrüche und Einbruchsversuche in dem Schallplattenantiquariat begangen wurden, das sich damals noch in der Langen Reihe befand: „Einmal sind sie durch den Keller gekommen, haben dabei die Decke zerstört. Mitgenommen haben sie nur drei Mosaik-Hefte.“

Ein paar Jahre später dann die Überraschung: Ein Mann sei in Heims Laden aufgetaucht und sagte, dass er für den Einbruch und Diebstahl verantwortlich sei und „dass es ihm leidtut“, erinnert sich Heims. Als Wiedergutmachung überließ der Mann dem Plattenhändler die wertvolle Mosaik-Sammlung, die er wiederum für ein paar hundert Mark verkaufte.

Gerhard Heims holt gebrauchte Artikel aus ganz Norddeutschland

Es ist nur eine von unzähligen Geschichten, die Heims zu erzählen hat, während er in seinem Laden steht, der sich heute gegenüber vom Pommerschen Landesmuseums befindet. Das Antiquariat, in dem Heims neben Platten und CDs auch Comics, Bücher oder Magazine verkauft, gilt als eines der größten seiner Art in MV. Das wiederum erfüllt Heims mit Stolz, wenn er darüber spricht.

Bereits in der Schulzeit handelte der studierte Energietechniker mit Platten aus Westdeutschland. Über 600 Konzerte hat er bereits besucht. Live gesehen hat er unter anderem Neil Young, die Ärzte oder auch Udo Lindenberg. Dass Platten wieder in Mode gekommen sind, davon profitiert Heims. Neben seinen Stammkunden kommen auch junge Menschen in seinen Laden, um Platten zu kaufen.

Neben Klassikern wie den Beatles, Jimi Hendrix oder den Doors, die noch heute besonders gern gekauft werden, bietet Heims auch LPs von Schlagergrößen über Countrysänger bis hin zu Jazzmusikern an. Die meisten Platten gibt es für wenige Euro. Doch Heims bietet auch echte Raritäten an, die schon mal etwas mehr kosten können. Doch reich, sagt er, wurde er mit seinem Geschäft nicht.

Dankbar für Unterstützung von Familie und Freunden

Als mit der Einführung der CDs in den 90er Jahren viele ihre Platten aus den heimischen Regalen verbannten, ergriff Gerhard Heims die Chance und machte seine Leidenschaft zum Beruf. Sein Netzwerk sei groß, sagt er. Noch heute holt er die gebrauchte Ware aus Vinyl aus ganz Norddeutschland selbst ab. Heims setzt auf alte Schule. Online verkauft er nichts.

In seinem Laden gibt es auch einige Raritäten. Quelle: Christin Lachmann

Doch ohne die Unterstützung seiner Familie und Freunde wäre der Traum des eigenen Geschäftes kaum denkbar gewesen, sagt Heims. „Es gab Zeiten, wo ich abends zur Sicherheit alle CDs aus dem Laden immer ins Auto geschafft habe und sie mit nach Hause genommen habe. Am nächsten Morgen brachte ich sie wieder zurück.“ Er sei dankbar für den Rückhalt, den er in den vergangenen drei Jahrzehnten erhalten hat.

Mehr als 600 Konzertbesuche

Am Sonnabend feiert die Fundgrube ihr 30-jähriges Bestehen. Eigentlich sollte wie bei den vergangenen runden Jubiläen der diesjährige Geburtstag mit einem Konzert zelebriert werden. Doch wegen der Corona-Pandemie wird Heims die Feier verschieben. Nur ein paar Leute von früher hat er eingeladen. Ein weiteres rundes Jubiläum wird es vermutlich nicht geben.

Heims, dessen private Sammlung über 5000 Schallplatten beinhaltet, von denen es einige gebe, die er noch nie gehört hat, will den Laden abgeben. „Ich will mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Meine Enkel sind noch klein. Außerdem macht der Körper nicht mehr richtig mit.“ Ein Nachfolger sei noch nicht gefunden. Der wiederum wird dann in große Fußstapfen treten.

Wer selbst noch Schallplatten in der Fundgrube abgeben möchte, sollte dies möglichst bald machen. Angekauft werden nur noch LPs aus dem Genre Rock, Jazz und Kinderplatten.

Von Christin Lachmann