Greifswalder Politik plant finanzielle Hilfe für Fischer in Wieck

Greifswald

Die Kommunalpolitik in Greifswald will den Fischern in der Hansestadt finanziell unter die Arme greifen. Die Idee der Bündnisgrünen in der Bürgerschaft ist es, die Liegeplatzgebühren von insgesamt 8000 Euro pro Jahr für die Boote der Wiecker Fischereigenossenschaft ab November 2021 für einen noch nicht definierten Zeitraum auszusetzen.

Hintergrund ist die neuerliche, vom EU-Ministerrat verfügte Verschärfung der Fangquoten für Hering und Dorsch in der westlichen Ostsee und eine damit sich weiter zuspitzende Notlage auch für das hiesige Fischereihandwerk. Vertreter von SPD und CDU kündigten an, das Ansinnen der Grünen zu unterstützen.

In einem Beschlussantrag für die kommende Bürgerschaftssitzung am 8. November schlägt die Fraktion des Weiteren vor, von der Stadtverwaltung ein Konzept zur Wirtschaftsförderung für die Fischerei in Wieck erarbeiten zu lassen. Zudem werde ein Appell der Bürgerschaft an die künftige Landesregierung, an die Abgeordneten des Landtages MV und an die hiesigen Wahlkreisabgeordneten des Deutschen Bundestages angeregt. Sie alle sollen sich dafür einsetzen, dass den Fischern unter anderem alternative Möglichkeiten zur Fischerei aufgezeigt und zugleich das Portfolio an maritimen lokalen Produkten erhalten bleibt.

Wieck ohne bunte Wimpel der Barken?

„Die Fischereigenossenschaft in Wieck ist durch die lokale Produktveredelung gut aufgestellt“, sagt Markus Münzenberg (Grüne). Dennoch müssten in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Wege gefunden werden, um der Fischereigenossenschaft zu helfen und eine Strategie zu erstellen, die die regionale Versorgung mit Fisch und zugleich lokale Wertschöpfung der Produkte auch in Zukunft sicherstelle.

Denn „ohne lokale Fischerei und lokale Lebensmittel aus dem Meer würde Wieck seinen Charakter, die bunten Wimpel der Barken und traditionellen Fischereiboote sowie seine Anziehungskraft verlieren“, heißt es zur Begründung. Es wäre ein langfristiger Schaden – sowohl ökonomisch für den Tourismus als auch ökologisch hinsichtlich lokaler Lebensmittel. Nicht zuletzt wäre es ein Verlust an Tradition des Fischerdorfes, wenn nur noch Fisch verarbeitet würde, der von weither angeliefert wird.

Vorschlag: Aussetzen der Liegegebühren

In ihrem Antrag an die Bürgerschaft liefern die Grünen neben dem Aussetzen der Liegegebühren daher gleich ein Paket an Ideen mit, wie die Wiecker Fischerei womöglich weiterentwickelt und wettbewerbsfähig gestaltet werden könne. Eine Anregung beinhaltet den Umstieg auf andere Fischarten – etwa Plattfischfang mit Beifangreduzierung – eingeschlossen eine finanzielle Hilfe für nötige Umrüstungsmaßnahmen.

Fischer Björn Michalak landet im Februar 2020 den ersten Hering in Greifswald-Wieck an. Quelle: Martina Rathke

Ein weiterer Vorschlag lautet, nach dem Vorbild anderer Regionen Aquakulturen in der Ostsee zu etablieren. Als Beispiel dient Rostock, wo es mit wissenschaftlicher Begleitung seit Jahren um die Zucht von Forellen geht. Auch Kollegen in der Kieler Förde suchen nach neuen Wegen, beschäftigen sich dort mit der Miesmuschelzucht. Im Dialog sollten zudem weitere Maßnahmen entwickelt und geschaut werden, wo Unterstützung nötig sei.

Aquakulturen im Bodden problematisch

Miesmuschelzucht im Bodden? „Das funktioniert nicht“, winkt Björn Michalak, Chef der Wiecker Fischereigenossenschaft, ab. Auch den Aufbau von Aquakulturen oder den Umstieg auf andere Fischarten als alternative Einnahmequellen betrachtet er kritisch, wenn nicht gar als unmöglich. „Wie soll das gehen? Über Aquakulturen wurde schon vor Jahren diskutiert, als Ingo Ohlert noch lebte.“

„Die letzten ihrer Zunft“ lautet der Titel einer Ausstellung, die derzeit Open Air in Wieck zu erleben ist. Martin Heiden (rechts im Bild) will mit seinen 83 Jahren 2022 auch aufhören. Steht die Fischerei hierzulande bald vor dem Aus? Quelle: Krüger/GMG

Der langjährige Vorsitzende der Genossenschaft starb 2012. „Der Bodden mit seinem stehenden Brackwasser taugt nicht dafür“, erklärt Michalak. Und andere Fischarten? „Dazu müsste man viel weiter rausfahren. Doch bei den Spritpreisen und Lohnkosten ist das illusorisch. Ich kann auch nicht einfach die Flunder im Dezember fangen oder mal eben so den Hering im Sommer und Herbst. Der kommt nun mal im Frühjahr“, verdeutlicht der 41-Jährige die Spielregeln der Natur.

Fischer begrüßen Dialog mit Politik und Stadt

Dennoch wertschätzt Michalak die Sorgen und Ideen der Kommunalpolitiker: „Wir freuen uns sehr, dass man uns unterstützen will. Das Aussetzen der Liegegebühren würden wir sehr begrüßen. Sie sind bei der letzten Änderung der Hafengebührensatzung um 100 Prozent gestiegen. Wir klammern uns zurzeit an jeden kleinen Strohhalm“, sagt er.

Erst am Montag habe es im Greifswalder Rathaus ein Gespräch über die Notlage der sieben in der Genossenschaft noch verbliebenen Fischer gegeben. Die Einladung des Oberbürgermeisters Stefan Fassbinder (Grüne) sei im Kollegenkreis positiv aufgenommen worden, zeige sie doch, dass der Stadt die Zukunft des Traditionshandwerks nicht einerlei sei.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das bestätigt auch Fassbinder: „Wir sind im Dialog“, sagt er und bezeichnet die 2019 stark gestiegenen Liegegebühren als eines der Probleme für die Betroffenen. Gäbe es einen Prüfauftrag der Politik an die Verwaltung, wolle sich die Stadt gern Gedanken machen, welche Art von finanzieller Unterstützung möglich wäre. „Wir müssen aber auch noch mehr um die Ecke denken, um Hilfe zu leisten“, so der OB.

Als Beispiel nannte er die Ausdehnung der Gastronomiefläche in der Brüggstraße. Die Tische für Fisch-Hungrige seien in diesem Sommer von Einheimischen und Touristen sehr gut angenommen worden, eine Erweiterung in 2022 daher wünschenswert.

Von Petra Hase