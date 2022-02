Greifswalder Politiker streiten: Wie sollen Sportvereine unterstützt werden?

Greifswald

Der Neubau ist schon lange beschlossene Sache: Ab Mai wird der Abriss der beiden alten Greifswalder Sporthallen II und III beginnen. Bevor die Hallen in der Joliot-Curie-Straße und im Puschkinring nicht weg sind, können keine neuen Gebäude an gleicher Stelle errichtet werden. 1,5 Millionen Euro Kosten, drei Jahre Bauzeit. Doch nun beginnen die Fragen: Wohin mit den Vereinen und können Kosten übernommen werden?

Dazu hatte die Greifswalder CDU in der vergangenen Woche einen Antrag in die Bürgerschaft eingebracht. Der Plan: Jedes Jahr ab jetzt bis 2024 einen geringen fünfstelligen Betrag bereitzustellen, den die Vereine nutzen können, um die definitiv kommenden Kosten abfedern zu können. Aus Sicht der Christdemokraten ist dieser Schritt notwendig, da die kommenden Jahre für die Greifswalder Sportvereine so oder so schwierig werden. Durch die wegfallenden Hallen fehlt Raum. Andere Sporthallen müssen herhalten – auch privat betriebene. Die kosten jedoch Miete.

Bis zu 15 000 Euro mehr pro Jahr für Vereine

Kosten, die Axel Hochschild gerne vermeiden würde, denn die Vereine seien schon genug gestraft, da sie auch auf Trainingszeiten verzichten müssten. „Wir sind der Meinung, dass die Greifswalder Sporttreibenden durch die Corona-Zeiten genug gelitten haben“, erklärte Hochschild während der Bürgerschaftssitzung und fügte an, dass er alles in seiner Möglichkeit stehende für die Vereine tun wolle. In Zahlen ausgedrückt sind das 11 000 beziehungsweise 15 000 Euro, die pro Jahr allen Vereinen aus der Stadtkasse zugutekommen sollen, damit die Zusatzkosten, sei es durch Fahrten zu den Hallen oder die Miete der Hallen, gezahlt werden können.

Viel Gegenliebe bekamen die Christdemokraten für ihren Vorschlag jedoch nicht. Mignon Schwenke etwa von der Linkspartei sprach als Vorsitzende des Sportausschusses von einem Schnellschuss, der so nicht richtig sei. Sie mahnte hingegen zur Ruhe und versprach eine Unterstützung zur richtigen Zeit. „Es ist nicht auszuschließen, dass es Mehrkosten geben wird. Der Sportbund ist der letzte, der notleidenden Vereinen Unterstützung verwehren wird“, so Schwenke. Man habe im Haushalt bereits bei der vergangenen Debatte 50 000 Euro eingestellt, die in solchen Fällen genutzt werden können. Wenn es so weit ist und die Vereine das Geld beantragen, wird der Ausschuss handeln, versprach sie. Entsprechend wurde der Antrag auch zurück in den Sportausschuss verwiesen – der nächstes Mal mit den Vereinen tagen wird.

Vereine finden gegenseitig Lösungen

Auch Jürgen Baumann, der Vorstandsvorsitzende der HSG Uni Greifswald, sieht noch keine direkte Notwendigkeit für diese Hilfen. Zum einen, weil es eh kaum private Hallen gebe, die eine hohe Miete verlangen würden, zum anderen, weil die Vereine aus seiner Sicht gerade solidarisch aufeinander zugehen. Bei der HSG sind besonders die Kanuten, die Leichtathleten und die Schwimmer betroffen. In der Halle III, die als erstes abgerissen werden soll, stehen die Kraftgeräte der HSG, die die Sportler nutzen.

Immerhin in diesem Fall scheint eine Lösung in greifbarer Nähe zu sein. Baumann: „Der Greifswalder FC hat in diesem Fall sehr selbstlos agiert.“ Der Fußballverein sei bereit, seine Halle in der Feldstraße als Kraftraum zur Verfügung zu stellen. Dort müsse dann nur ein Teppich rein, um den Boden zu schützen, so Baumann. Zudem sei der HSC bereit, Zeiten in der Halle I abzugeben. Ähnliches weiß auch der Vorsitzende des Stadtsportbundes, Dirk-Carsten Mahlitz. „Wer welche Halle zu welchen Zeiten bekommt, wird jetzt in den kommenden Wochen entschieden“, erklärte er und verwies auf eine besonders fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er widerspricht jedoch auch dem CDU-Antrag. „So viele Privathallen werden wir gar nicht nutzen, weil es kaum welche gibt, die wirklich zur Verfügung stehen. Zudem werden wir das Problem der Trainingszeiten nicht mit Geld lösen“, so Mahlitz.

Hat die Stadt zu spät gehandelt?

So rosig sehen es jedoch nicht alle Vereine. Erfried Michalowsky ist Trainer bei der BSV Einheit Greifswald – die Badmintonspieler können auf eine erfolgreiche Vereinshistorie zurückblicken und haben in den vergangenen fünf Jahren ein nicht weniger erfolgreiches Jugendprogramm aufgelegt. Von den Kleinsten ab sechs Jahren bis in den Jugendbereich spielen bei der Einheit Landes bis deutsche Meister. Michalowsky erklärt: „Wir brauchen bestimmte Bedingungen in den Hallen. Platz nach oben und Markierungen auf dem Boden. Darauf wurde bei dem ersten Treffen gar keine Rücksicht genommen.“ Das enttäuscht den Trainer, der betont, dass die Zeit drängt. Viel Zeit bleibe ja nicht mehr.

Ein Vorwurf, den auch die CDU sieht, wie Gerd-Martin Rappen, der auch für die Partei in der Bürgerschaft sitzt, betont. „Auf der Sondersitzung der Bürgerschaft haben wir eine entsprechende Anfrage gestellt und nicht das Gefühl bekommen, dass da vonseiten der Verwaltung und des Oberbürgermeisters besonders viel Engagement war. Um so erfreuter war er nun, dass die anderen Fraktionen wohl doch die Dringlichkeit erkannt haben und auf der kommenden Sitzung des Sportausschusses handeln wollen. Die findet am 7. März statt. Dann sollen auch die Vereine und der Sportbund mit am Tisch sitzen und über das weitere Vorgehen beraten.

Von Philipp Schulz