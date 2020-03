Greifswalder Politiker über Angriffe: „Für manche bin ich dreifaches Feindbild“

Greifswald

Beschmierte Haustüren, Onlineattacken und Drohungen gehören für Lokalpolitiker in und um Greifswald zu ihrer Arbeit. Und sie sind nicht alleine: Rund zwei Drittel aller Bürgermeister in Deutschland geben an, im Dienst beleidigt, beschimpft und attackiert worden zu sein. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der Zeitschrift „Kommunal“ hervor.

Bürgermeister: „Vorfälle sind Ausnahme“

Geert-Christoph Seidlein, Bürgermeister der Gemeinde Mesekenhagen, wurden Schläge angedroht, als er ein Grundstück betreten wollte, auf dem die Gemeinde Wohnraum vermietet. „Bei dieser Person gehe ich durchaus davon aus, dass sie zuschlagen würde“, sagt der Lokalpolitiker. Zur Eskalation sei es nicht gekommen. „Zum Glück sind solche Vorfälle die absolute Ausnahme.“

Geert-Christoph Seidlein ist Bürgermeister der Gemeinde Mesekenhagen. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Zuletzt beschmierten Unbekannte in Greifswald die Haustür von Grit Wuschek, Einzelmitglied der Bürgerschaft. Der Angriff wurde über die Fraktionen hinweg verurteilt. Auch Axel Hochschild, Chef der CDU-Fraktion in der Bürgerschaft kennt Anfeindungen gut. „Unternehmer, Kapitalist und CDU-Politiker – für manche Linke bin ich ein dreifaches Feindbild“, sagt der selbstständige Malermeister.

CDU-Politiker bringt 50 Taten zur Anzeige

Unbekannte hätten Scheiben von Hochschilds Privat- sowie seinem Firmenfahrzeug eingeschlagen. „In einem Fall wurden im Inneren des Autos Feuerwerk und Raketen gezündet.“ Vor einigen Jahren hätte ein Besucher aus dem ehemaligen Club „Pariser“ ihm angedroht, ihn „abzustechen“ und dabei Hochschilds Namen genannt.

Axel Hochschild (CDU) aus Greifswald. Quelle: CDU Greifswald

Rund 50 Vorfälle hätte er in seiner kommunalpolitischen Karriere zur Anzeige gebracht ohne dass bei einem der Vorfälle die Täter ermittelt wurden – was der CDU-Mann besonders bedauert. Hochschild wolle sich von Beschimpfungen und Beleidigungen nicht einschüchtern lassen.

„Sachliche Argumente werden nicht gehört“

„Eine Strafanzeige würde die Bedeutung dieser Täter überhöhen. Ignorieren scheint mir die beste Reaktion“, sagt Sascha Ott, Kreistagsmitglied der CDU. Attacken finden vor allem online statt, seltener bei politischen Veranstaltungen – und sie werden derber und mehr. „Mittlerweile kommt es vor, dass ich mit dem Tode bedroht werde.“

Sascha Ott, Kreistagsmitglied der CDU. Quelle: Jens Büttner/dpa

Ott nehme war, dass die Grenzöffnung im Zuge der Einwanderung von Flüchtlingen im Jahr 2015 oder die Diskussion um Fahrverbote für Dieselautos vielen Bürgern unverständlich sei. „Sachliche Argumente werden einfach nicht mehr gehört. Daraus erwächst oft eine große Verzweiflung“, so der konservative Politiker.

Beschimpft und bedroht im Internet

Dass der Ton rauer wird, wundert Mignon Schwenke (Linke) nicht. Die Gesellschaft fördere Vereinzelung und Egoismus, so die zweite Vizepräsidentin des Landtags und Abgeordnete im Greifswalder Stadtparlament. Schwenke sei bei Straßenaktionen beleidigt worden, beschimpft und bedroht im Internet.

Linken-Politikerin Mignon Schwenke im Landtag. Quelle: Cornelius Kettler

Drohbotschaften an ihrer Haustür seien besonders schlimm gewesen, weil andere Familien in dem Mehrfamilienhaus Angst gehabt hätten. Ihr politisches Engagement werde sie auf keinen Fall einschränken. „Dann hätten die gewonnen. Und das darf nicht passieren.“

Wahlkreisbüro der AfD beschädigt

Nikolaus Kramer bringe Beleidigungen dann zur Anzeige, wenn seine Familie betroffen sei, so der AfD-Politiker. „Bedrohungen im strafrechtlichen Sinne und andere Straftatbestände“ würden ebenso bei der Polizei landen, so das Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft und Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag.

Der AfD-Abgeordnete und sicherheitspolitische Sprecher der Fraktion, Nikolaus Kramer. Quelle: Jens Büttner/dpa

„Die Anzahl der Beleidigungen und Beschimpfungen sind im Grunde ihrer Anzahl der Häufigkeit gleich hoch, seitdem ich in der Kommunal- und Landespolitik aktiv bin. Seit dem Dr. Jess und ich unsere Wahlkreisbüros in Greifswald eröffnet haben, kam und kommt es regelmäßig zu Sachbeschädigungen, z.B. durch Graffiti, Unbrauchbarmachen des Briefkastens und Zerstörung des Aufstellers vor den Büroräumen.“

Bürgermeisterin fordert Anerkennung für das Ehrenamt

Jutta Dinse, Bürgermeisterin von Gützkow und Kreistagsmitglied, sei angezeigt worden – doch die Vorwürfe seien grundlos gewesen. „Als Opfer der Vorwürfe bin ich aber dafür verantwortlich, sie zu entkräften.“ Die Staatsanwaltschaft hätte die Anzeige zwar eingestellt, dennoch bleibe Dinse nun auf den Kosten für ihren Anwalt sitzen. Das Verhalten der Anzeigenden bezeichnet sie als „verwerflich“.

Jutta Dinse, Bürgermeisterin von Gützkow und Kreistagsmitglied. Quelle: CDU VG

Auch Dinse sagt: Solche Vorfälle seien die Ausnahme. Die Regel sei, dass ehrenamtliche Lokalpolitiker „24 Stunden und sieben Tage die Woche“ im Einsatz seien, ohne viel Anerkennung für ihr Engagement für das Gemeinwohl zu bekommen. Ehrennadeln? Einladungen auf Festakte? Das sei nicht genug. Spürbar müsse der Dank sein, findet Dinse. Eine Idee: Man könnte Familien von Ehrenamtlern beispielsweise einen Gutschein für ein Urlaubswochenende schenken, um Kraft zu tanken.

Von Christopher Gottschalk