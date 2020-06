Greifswald

Die Bürgerschaft der Hansestadt hat am 22. April mit dem Titel „Solidarisch miteinander umgehen gegen die Corona-Pandemie“ ein finanzkräftiges Hilfsprogramm für die heimische Wirtschaft, Kulturschaffende, Vereine und andere von der Krise Betroffene beschlossen. Schnell sollten die Mittel in Höhe von einer Million Euro ausgereicht werden.

Doch das Innenministerium MV setzte dieser Idee Hürden, äußerte wegen der bereits beschlossenen Bund-Länder-Programme erhebliche Bedenken und forderte schließlich – sollte Greifswald am kommunalen Hilfsfonds festhalten – einen Nachtrag zum bestehenden Doppelhaushalt 2020/21.

Anzeige

Das 130 Seiten starke Dokument hat das Amt für Finanzen nun im Eiltempo erarbeitet. Was für die Auszahlung an Betroffene aber noch nichts bedeutet. Denn erst wenn die Bürgerschaft dieser Nachtragssatzung in ihrer Sitzung am 2. Juli zustimmt und Schwerin sie danach genehmigt, kann der „Sofortfonds“ ausgeschöpft werden. „Wie lange das Innenministerium dafür benötigt, weiß ich nicht“, erklärte Greifswalds Amtsleiterin Angela Baas während der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses. Die Mühlen der Gesetzgebung mahlen nicht selten langsam. Zumal in dem Papier auch ein aktualisierter Stellenplan der Hansestadt enthalten ist. Der, so die Erfahrung, stelle im Prüfverfahren einen erhöhten Aufwand dar.

Weitere OZ+ Artikel

Fünf zusätzliche befristete Stellen

Den Nachtrag zum Stellenplan haben auch die Bürgerschaft und deren Fachausschüsse zu verantworten. Mit mehreren Beschlüssen setzten sich die Kommunalpolitiker dafür ein, dass einige Abteilungen im Rathaus künftig personell verstärkt werden. Das betreffe unter anderem die Wohngeldstelle, den Masterplan 100 Prozent Klimaschutz, die Verkehrsplanung und das Immobilienverwaltungsamt, informierte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne).

Damit nicht genug. Die SPD will zusätzlich fünf weitere, auf drei Jahre befristete Stellen schaffen und konnte davon bereits die Mehrheit im Finanzausschuss überzeugen. Dabei sollen bereits bestehende Planstellen, deren Inhaber innerhalb der nächsten drei Jahre planmäßig aus dem Dienst ausscheiden, doppelt besetzt werden. „Wir werden aufgrund der demografischen Entwicklung einen Umbruch in der Stadtverwaltung erleben. Mit den Menschen scheidet auch Wissen aus der Verwaltung aus. Und wenn Wissen ausscheidet, wird uns das an vielen Stellen auf die Füße fallen, weil Dinge dann liegenbleiben“, warb SPD-Fraktionschef Andreas Kerath für die Idee zusätzlichen Personals, um neue Mitarbeiter rechtzeitig in Aufgaben einzuarbeiten.

300 000 Euro für Geh- und Radwege

Des Weiteren schlägt die SPD in einem Änderungsantrag zum Nachtragshaushalt vor, 2020 zusätzlich eine halbe Million Euro in die Instandsetzung von Geh- und Radwegen zu stecken. Der Finanzausschuss einigte sich letztlich auf 300 000 Euro, da die Stadtverwaltung bereits selbst den Vorschlag unterbreitete, zusätzliche 200 000 Euro für die Werterhaltung von Straßen aufzubringen.

Die Idee der Sozialdemokraten, die Umzugsbeihilfe für Azubis und Studenten durch weitere Anreize substantiell aufzustocken und das bestehende Gutscheinheft anzupassen, fand bei den Finanzern keine Mehrheit. Dabei ging es um 200 000 Euro. Anders sah das der Bildungsausschuss der Bürgerschaft. Er votierte Mittwochabend mehrheitlich für diese Ausgabe. Entscheiden wird die Bürgerschaft.

Satte Gewerbesteuereinnahmen

Darüber hinaus machte Chefkämmerin Angela Baas auf eine Reihe von Veränderungen zum ursprünglichen Haushalt aufmerksam. So rechne die Stadt in diesem Jahr erneut mit erheblichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von etwa 1,6 Millionen Euro. Grundlage der Zahlung bilden Bescheide des Finanzamtes für 2018, also vor der Corona-Zeit. 2019 lagen die Einnahmen in diesem Bereich bei 27 Millionen Euro. Unterm Strich weist der Finanzhaushalt nun mit fast zwei Millionen Euro für 2020 ein Plus auf, ursprünglich war er im Minus.

Die Pandemie, so Baas, werde sich erst später deutlich auf den Etat auswirken. Für die Folgejahre seien Einbrüche zwischen 10 und 15 Prozent prognostiziert. Das entsprächen Mindereinnahmen von bis zu 3,7 Millionen Euro pro Jahr.

Lesen Sie auch

Von Petra Hase