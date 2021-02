Eine Einbruchserie hat in Greifswald im vergangenen Jahr für Unruhe gesorgt: Insgesamt 80 Mal ist innerhalb kurzer Zeit in Keller in den Stadtteilen Schönwalde I und II sowie im Bereich der Altstadt eingebrochen worden. Gestohlen wurden elektronische Geräte, Werkzeug und und Angelausrüstungen. Ein Mann hat nun in 30 der Fälle gestanden.