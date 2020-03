Greifswald

Seit dem weitreichenden Kontaktverbot wegen der Ausbreitung des Coronavirus in der Öffentlichkeit müssen Andrea Pampuch (44) und Mario Günther (52) viel reden. Die Polizeihauptmeister aus Greifswald haben am Montag mit den Kontrollen der Restriktion begonnen, die nach einer Einigung von Bund und Ländern auch in Mecklenburg-Vorpommern gilt.

Während der Greifswalder Einkaufsboulevard wie leer gefegt ist, tummeln sich an Tag 2 des Kontaktverbotes auf dem Wochenmarkt einige Kunden zwischen den Ständen. „Wir sehen auch viele ältere Menschen, also Personen, die zur Risikogruppe zählen“, sagt Andrea Pampuch. „Die Polizei will die Leute dafür sensibilisieren, auf Treffen mit anderen so weit wie möglich zu verzichten. Das Kontaktverbot dient der Verlangsamung des Coronavirus. Das ist unsere oberste Priorität.“

Polizei stellt Personalien fest

Vor der Filiale der Commerzbank am Markt bitten sie und ihr Kollege, dass ein Ehepaar mehr Abstand von deren gemeinsamer Freundin nimmt. Die Personalien der Personen nehmen die Polizeibeamten nicht auf – sie belassen es bei Hinweisen. „Stellen wir einen Verstoß fest und es werden Personalien aufgenommen, ist das zunächst nur eine Ermahnung. Sollte die gleiche Person später dann erneut gegen die Kontaktregeln verstoßen, droht ihr eine Strafe.“

Weiße Linien markieren vor diesem Fischstand auf dem Greifswalder Markt den Mindestabstand für Kunden. Quelle: Christopher Gottschalk

Wie hoch die Strafe ausfällt, müsse die Landesregierung festlegen. Manche Vergehen würden nach der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes von einer Straftat auf eine Ordnungswidrigkeit herabgesetzt, die mit Geldstrafe bis zu 25.000 Euro geahndet werden kann, teilt eine Sprecherin des Innenministeriums mit.

Streifen markieren Wartezonen auf Greifswalder Markt

In der Öffentlichkeit dürfen sich nach dem Beschluss des Kabinetts von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) nicht mehr als zwei Personen treffen. Ausnahmen gelten für Mitglieder des gleichen Haushalts und Familien. Zu anderen Personen soll ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Erlaubt bleiben Sport und Bewegung sowie Wege zum Arzt, Einkauf oder einer Notbetreuung.

Zur Durchsetzung des Zwei-Meter-Abstandes markieren weiße Streifen Wartezonen vor den Ständen auf dem Greifswalder Markt. Klappe ganz gut, könnte aber besser sein, stellt Polizist Mario Günther fest. Weil die Linien mehrere Meter breit sind, stellen sich Leute immer wieder nebeneinander an. Marktleiter Marcel Müller (38) verspricht nach einer Aufforderung durch die Polizei Besserung. „Leider halten sich einige ältere Menschen immer noch nicht an die Abstandsregeln“, sagt der Marktleiter.

Museumshafen und andere Hotspots im Auge der Polizei

Doch der Ernst der Lage sei in den Köpfen angekommen, findet Andrea Pampuch. „Die Maßnahmen wurden von der Regierung transparent umgesetzt, dazu haben sicher auch die Appelle von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn beigetragen.“ In Zahlen liest sich das so: Bis auf die Aufnahme der Personalien einer Mutter und ihres Sohnes bleibt es ruhig bei der Streife auf dem Markt. Die beiden standen mit einer dritten Person zusammen, die schnell wegging, als sie die Polizei erblickte. Hotspots wie der Museumshafen, Spielplätze und das Strandbad Eldena würden weiter verstärkt kontrolliert.

Keine Verstöße gegen Verordnungen zur Bekämpfung von Corona

Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt seien derzeit zudem mit der Polizei unterwegs, um neben dem Kontaktverbot die Schließung von Gaststätten, Geschäften und Spielplätzen zu kontrollieren. Andrea Pampuch hoffe, dass Eltern ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt auf Spielplätze schicken. „Nach wie vor folgen die Menschen sehr verständnisvoll den Hinweisen der Kontrolleure“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne).

Strafen seien bisher nicht ausgesprochen worden. Am Montag seien Eltern mit ihren Kindern auf einem Spielplatz gewesen, an einem Einkaufszentrum sei eine Gruppe von Männern gebeten worden, sich aufzulösen. Der Marktplatz werde ab Donnerstag ein neues Gesicht bekommen, informiert Marktleiter Marcel Müller. Textil- und Blumenhändler sowie Imbisse würden abgelehnt, alle anderen Stände mit größerer Entfernung voneinander aufgestellt.

Strengere Einhaltung des Mindestabstands gefordert

Michaela Gley könne nicht fassen, dass ein Textilhändler auf dem Markt steht, sagt die Inhaberin eines Bekleidung – und Accessoiregeschäfts in der Innenstadt. „Ich habe 100 Prozent Geschäftsausfall und muss Zuschüsse vom Staat beantragen und gleichzeitig dürfen andere Händler hier noch Bekleidung verkaufen? Das geht doch nicht“, sagt die 58-Jährige. Seit voriger Woche sind bis auf Anbieter des täglichen Bedarfs Geschäfte geschlossen.

Eine strengere Einhaltung der Regeln zur Minimierung von Kontakten fordert auch die 17-jährige Berufsschülerin Yasmin Schröder. „Als ich einkaufen war und einen älteren Mann auf die Abstandsmarkierung an den Kassen aufmerksam machen wollte, weil er diese nicht einhielt, war er ganz aufgebracht“, berichtet sie. Rüdiger und Mariane Zock würden verstehen, weshalb es diese neuen Regeln geben muss, finden es aber auch schwierig, sie einzuhalten. Die Situation sei „sehr befremdlich“, sagt der 68-jährige Mann. „So leer habe ich die Straßen selten erlebt.“

Polizei : „Setzen Nulltoleranzstrategie durch“

Mit steigenden Temperaturen werden mehr Leute in den öffentlichen Raum streben, sagt Mario Günther. „Wir werden weiterhin eine Nulltoleranzstrategie durchsetzen. Das gilt auch für Feiern mehrerer Personen in Wohnungen“, nennt er ein Beispiel. Um klar und verständlich gegenüber den Bürgern argumentieren zu können, würden die Beamten täglich über neue Entwicklungen und Vorschriften gebrieft. „Die neuen Regeln tragen wir mit. Es geht schließlich um die Sicherheit der Bevölkerung“, stellt Andrea Pampuch klar.

Von Christopher Gottschalk und Stefanie Ploch