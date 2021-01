Greifswald

Es war eine ruhiges Silvesterfest in Greifswald, vor allem nach Mitternacht. So lautet das Fazit der Polizei in der Hanse- und Universitätsstadt. Neben einigen Anrufen von Bürgern, die verbotenes Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen meldeten, beschäftigten die Beamten vor allem drei Vorfälle.

Gegen 22.15 Uhr traf die Polizei in der Eldenaer Wende im Ortsteil Schönwalde I ein. Hier endete ein Streit in einer Wohnung mit einer Körperverletzung. Ein Ehemann war mit dem Bruder seiner Frau aneinandergeraten. Auch ein Krankenwagen wurde gerufen. Für den Bruder der Ehefrau endete der Abend mit einer blutigen Nase. Die Polizei verfügte nach der Auseinandersetzung, dass der Ehemann die gemeinsame Wohnung des Paars für zehn Tage nicht mehr betreten darf. Laut einem Beamten des Polizeihauptreviers Greifswald sei dies bereits der größte Einsatz der Silvesternacht in Greifswald gewesen.

Anzeige

Polizei stoppt Fahrer mit 1,35 Promille

Gut eine Stunde später, gegen 23.30 Uhr, stoppte eine Polizeistreife nur ein paar hundert Meter entfernt, im Ernst-Thälmann-Ring, einen PKW für eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle. In deren Verlauf wurde bei dem 40-jährigen Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,35 Promille festgestellt. Zudem konnte der Mann keinen gültigen Führerschein vorweisen, da dieser ihm wegen früherer Vergehen bereits entzogen wurde. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

Jugendliche experimentieren mit Molotow-Cocktails

Etwa zeitgleich erreichte die Einsatzleitstelle telefonisch der Hinweis, dass Jugendliche in der Domstraße entzündliche Flüssigkeiten in Brand setzen würden. Die eingesetzten Beamten fanden vor Ort Reste von selbstgebauten Molotow-Cocktails und trafen die beiden 15-Jährigen anschließend am Rubenowplatz an, wo diese gerade einen zweiten Brandsatz auf dem Boden zerschellen ließen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einer der Jugendlichen räumte die Herstellung und Benutzung der Molotow-Cocktails ein und gab gegenüber den Beamten an, aus Neugier gehandelt zu haben. Sachschaden entstand bei den Vorfällen zwar nicht, jedoch handelt es sich hierbei um einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde laut einer Pressemitteilung der Polizei eingeleitet, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwerksverbot : Verstöße bleiben ohne Folgen

Auch zu den augenscheinlich vielerorts im Stadtgebiet aufgetretenen Verstößen gegen das Feuerwerksverbot seien laut eines Beamten des Polizeihauptreviers Greifswald Anrufe aus der Bevölkerung eingegangen. Jedoch hätten die Streifen, die den jeweiligen Meldungen nachgingen, vor Ort keine Personen mehr antreffen können. Derzeit würden auch keine Anzeigen gegen derartige Ordnungswidrigkeiten vorliegen.

Von Alexander Kruggel