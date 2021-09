Greifswald

Nach der siebenmonatigen Testphase von Bodycams in Mecklenburg-Vorpommern wurden nun auch Greifswalds Polizisten mit den Kameras ausgestattet. Diese sollen rund um die Uhr im Streifendienst des Polizeihauptreviers Greifswald zum Einsatz kommen, sagt Andrej Krosse, Sprecher der Polizeiinspektion Anklam.

Die am Körper getragenen Kameras sollen zum einen zur Aufklärung von Straftaten und zur Beweissicherung dienen. Zum anderen sollen Polizeibeamte durch die Bodycams stärker vor körperlichen Übergriffen geschützt werden. „Das Pilotprojekt in MV hat gezeigt, dass bereits das Tragen der Technik oft deeskalierend wirkt“, erklärt Krosse.

Generell ging im Corona-Jahr 2020 zwar die Gesamtzahl der Gewaltdelikte gegen Polizeivollzugsbeamte in Mecklenburg-Vorpommern leicht zurück. Dennoch lag ihr Anteil gemessen an der Gesamtzahl aller Gewaltopfer noch bei 4,6 Prozent, wie das Innenministerium mitteilt.

Bodycam kommt nicht überall zum Einsatz

Mit einem Zeichen im Brustbereich der Beamten wird darauf aufmerksam gemacht, dass sie eine Bodycam tragen. Vor Beginn einer Aufnahme müssen die Beamten den Bürgern mitteilen, dass sie gefilmt werden, sofern dies nicht offenkundig ist oder Gefahr im Verzug besteht.

Die Beamten dürfen Bild- und Tonaufzeichnungen insbesondere zur Gefahrenabwehr anfertigen, wenn dies zum Schutz der Beamten oder Dritten erforderlich ist. Die Bodycam kommt in der Regel also nicht bei einer Verkehrsunfallaufnahme, Verkehrskontrolle oder Strafanzeigenaufnahme zum Einsatz.

Aufnahmen in privaten Räumen nur in Ausnahmefällen

Neben dem Einsatz in der Öffentlichkeit besteht in Ausnahmefällen auch die Möglichkeit, die Bodycam in privaten Räumen – beispielsweise in Wohnungen – zu nutzen. „Wie im Grundgesetz beschrieben, ist die Wohnung ein besonders schützenswerter Bereich. Die Anforderungen für die Nutzung der Bodycam sind hier wesentlich höher. Es muss eine aktuelle und akute Gefahr für die Beamtinnen und Beamten oder Dritte vorliegen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, dass wir die Bodycam in einer Wohnung nicht einfach so einsetzen“, erklärt Krosse weiter.

Von Christin Lachmann