Breakdance, Computerspiel, Quiz und Radfahren: Der 18. Greifswalder Präventionstag hielt gestern für Schüler eine Fülle von Angeboten bereit, die auf den ersten Blick jede Menge Freizeitspaß bescherten. Kein Wunder also, dass bereits am frühen Morgen hunderte Kinder und Jugendliche in die Stadthalle drängten. Dort verlief die Zeit schließlich turbulenter als in jedem Klassenzimmer. Doch auf den zweiten Blick ging es um sehr viel mehr: Nämlich um Medienkompetenz und Demokratie, um Toleranz und Migration, Sucht- und Gewaltprävention. Zahlreiche Vereine, die Polizei und das Landeskriminalamt, die Fachambulanz für Alkohol- und Drogenkranke sowie mehrere städtische Einrichtungen beteiligten sich mit kreativen Ideen und Mitmachangeboten. Allen voran die Veranstalter: der Präventionsverein und der Präventionsrat der Hansestadt.

„Es ist schön, dass sich so viele Menschen engagieren und auch vier Schulen mit eigenen Ständen vertreten sind“, sagte Ines Gömer, die als Beauftragte für Familien und Prävention der Hansestadt den Tag Hand in Hand mit Partnern organisierte. Die Fünftklässler der Ernst-Moritz-Arndt-Schule etwa berichteten voller Enthusiasmus über ihr Projekt „Essen.Macht.Hunger“, in dem sie sich über einen längeren Zeitraum mit dem Thema Lebensmittel beschäftigten. „Wir haben uns zum Beispiel mit der Massentierhaltung auseinandergesetzt und unserem Landwirtschaftsminister einen Brief geschrieben“, erzählte die elfjährige Mira Storch. „Um die Umwelt zu schützen, müsste bei der Verpackung von Lebensmitteln mehr Plastik vermieden werden“, forderte ihre Mitschülerin Pauline Pielmann. Doch die beiden waren sich einig: Als Verbraucher könne man daran zurzeit wenig ändern.

Dicht umlagert war auch die Computerspielschule. Vorwiegend Jungen nutzten die Chance, neue Spiele und VR-Brillen auszuprobieren – also Brillen, die eine virtuelle Realität erzeugen. Lehramtsstudent Marcel Rech, der mit Kommilitonen den Stand betreute und sich seit Jahren in der Computerspielschule ehrenamtlich engagiert, freute sich über die große Resonanz. „Auch unsere Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek werden sehr gut angenommen. An manchen Tagen sind es an die 50 Kinder. Im vergangenen Jahr hatten wir insgesamt über 2000 Besucher“, berichtete er. Ziel sei es, noch mehr Eltern zum Mitkommen zu bewegen. Denn allzu häufig wüssten diese kaum, womit sich ihr Nachwuchs vorm Bildschirm beschäftige.

Genau das treibt auch Mario Tschirn um. Der Präventionsbeamte der Polizeiinspektion Anklam suchte mit zwei Kollegen das Gespräch mit Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Cybermobbing, Sexting, Datenschutz und Urheberrechte... das digitale Zeitalter halte insbesondere für Heranwachsende viele Risiken bereit, über die frühzeitig aufgeklärt werden müsse. „Doch Erwachsene tun nichts“, sagte Tschirn. Immer wieder stelle er auf Infoabenden fest, dass Eltern mit den Themen offenbar überfordert seien oder glaubten, sich erst später darum kümmern zu müssen. „Dabei geht das früh los. Schon Acht- und Neunjährige tun Dinge im Internet, die sich die wenigsten vorstellen können.“

Sinnvolle Alternativen für die Freizeit gibt es reichlich. Stefan Lindner, Leiter der Musikfabrik, informierte Schüler beispielsweise über kostenlose Angebote und ermunterte zum Musizieren. Das Tanzstudio 54 präsentierte in einer Show aufregende Choreographien von tanzfreudigen Mädels und Breakdancern, die Lust aufs Ausprobieren machten. Und Maximilian Bremer sowie Uyen My Vu vom Projekt „Landrettung“ bewiesen, wie ehrenamtliches Engagement Leben retten kann. Die beiden Medizinstudierenden demonstrierten die richtige Herzdruckmassage. Die Fünftklässler Michel und Johann aus der Arndtschule fanden die Tipps wertvoll: „Schließlich kann es ja mal sein, dass wir einem Freund in der Not helfen müssen.“ Auch Vivien Muschiol aus der Friedrichschule war angesichts der vielen Aktionen glücklich über diesen Tag: „Auf der Bühne und an den Ständen ist jede Menge los. Ich finde das hier megacool“, sagte die 13-Jährige.

Neben den vielen Mitmach-Aktionen in der Stadthalle fanden zeitgleich an verschiedenen Orten in der Stadt 42 Workshops zu Cybercrime, Fake News im Schulalltag und anderen Themen statt. Fast 1000 Schüler haben sich im Vorfeld dazu angemeldet.

