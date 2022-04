Greifswald

Ein Greifswalder Professor leitet die größte bundesweite Bevölkerungsstudie: Henry Völzke, Abteilungsleiter am Institut für Community Medicine an der Unimedizin Greifswald, ist neuer Vorsitzender des Nako-Forschungsverbundes. Er will dem bundesweiten Zusammenschluss in den kommenden drei Jahren zu größerer Selbstständigkeit verhelfen. Das teilt die Unimedizin Greifswald mit. In der Nako-Studie werden mehr als 205 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Lebensweise und Gesundheitszustand befragt, um mehr über Krankheiten wie Diabetes, Herzinfarkt und Krebs zu erfahren.

Die künftige Zusammenarbeit zwischen den 18 Studienzentren in Deutschland und großer Forschungspartner, wie der Helmholtz-Gemeinschaft, Universitäten und der Leibniz-Gesellschaft, will Völzke verstetigen und wirbt dabei auch für neue Strukturen. Der formal als Verein geltende Forschungsverbund müsse beweglicher werden. „Nur so können wir schnell agieren“, sagt der neue Vorsitzende. Bisher müsse auch in Detailfragen immer erst eine Einigung der 18 stimmberechtigten Mitglieder erzielt werden. Diese stimmten sich zudem im Vorfeld mit den wissenschaftlichen Partnern ab, die kein Studienzentrum führen.

Ziel: zweite Kohorte starten

Langfristig möchte Völzke die Untersuchung einer zweiten Kohorte starten. Konkret würden dann erneut viele zufällig ausgewählte Menschen kontaktiert, um sie über einen langen Zeitraum hinweg zu untersuchen, zu befragen und zu beobachten. Damit gäbe es Vergleichszahlen zu den bisher erhobenen Daten. „Mein Ziel ist es, die Nako unsterblich zu machen“, nennt Völzke schmunzelnd ein zweites Argument für eine neue Kohorte.

Henry Völzke war bereits in den vergangenen drei Jahren Vorstandsmitglied. An der Unimedizin leitet er die Abteilung für Klinisch-Epidemiologische Forschung, die ebenfalls zu Ursachen des gesellschaftlichen Gesundheitszustands Untersuchungen anstellt. In seine Zuständigkeit fällt auch das SHIP-Projekt („Study of Health in Pomerania“): Die drei SHIP-Kohorten sind zwar mit den rund 12 000 Teilnehmenden zahlenmäßig kleiner, untersucht werden sie aber laut Angaben der Unimedizin deutlich umfangreicher als die Nako-Gesundheitsstudie.

Uni-Vorstand sieht Greifswald gestärkt

Prof. Karlhans Endlich, Dekan und wissenschaftlicher Vorstand der Unimedizin, sieht in Völzkes neuer Position eine Stärkung der Hansestadt. „Greifswald steht wie kaum ein deutscher Standort für Bevölkerungsforschung. Wegen dieser epidemiologischen Expertise hat die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern im vergangenen Jahr beschlossen, den Forschungsbau ‚William B. Kannel Center for Community Medicine‘ zu fördern.“

In das neue Forschungsgebäude investierten der Bund und das Land Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam etwa 65,6 Millionen Euro, unterstreicht der Dekan. „Die Wahl von Henry Völzke zum Vorsitzenden der Nako ist ein toller Erfolg – und sie stärkt den Forschungsstandort Greifswald.“

