Greifswalder Professoren kritisieren Ralph Weber: „Er hat eine Grenze überschritten“ 

Greifswald

Die Kritik an den Aussagen des Greifswalder Rechtsprofessors und Ex-AfD-Mitglieds Ralph Weber während einer Corona-Demonstration Anfang Dezember in Wolgast, bei der 450 Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gingen, reißt nicht ab.

Nachdem der als Rechtsaußen geltende Hochschullehrer während der Kundgebung Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) „Oberlandesdiktatorin“ genannt hatte und die Zuhörer animierte, möglichst große Weihnachtsfeiern mit mehr als fünf Ungeimpften durchzuführen, verurteilten bislang 186 Professoren der Greifswalder Universität die Aussagen ihres Kollegen in einem offenen Brief.

Ein Angriff auf die Universität Greifswald

In diesem heißt es unter anderem: „Wir, die unterzeichnenden Professorinnen und Professoren der Universität Greifswald, treten jedem Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland entschieden, klar und deutlich entgegen.“ Man distanziere sich ausdrücklich davon, „dass jemand aus unserer Mitte gegen die freiheitlich-demokratische Ordnung agitiert. Ein Angriff auf unsere demokratische Kultur ist auch ein Angriff auf die Universität Greifswald.“

Die Einschränkungen seien für alle Menschen in diesem Land belastend, sie beruhten dennoch auf fundiertem wissenschaftlichen Rat, wie es weiter heißt. „Die geltenden Corona-Maßnahmen dienen dem Schutz aller Bürgerinnen und Bürger, um die Wucht der vierten Welle zu brechen und auch um die zu entlasten, die sich um die Schwerkranken kümmern und deren Leben retten“, schrieben die Professoren um die Hochschullehrer Uwe Bornscheuer (Direktor des Instituts für Biochemie), Boris Schinkels (Dekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät) und Cornelia Silaghi (Friedrich-Loeffler-Institut) in dem offenen Brief.

„Herr Weber ist nicht die Universität Greifswald“

„Er hat eine Grenze überschritten“, sagt Uwe Bornscheuer, der zugleich auch Vorsitzender des Senats der Universität ist. „Die große Mehrheit der Professoren kann die Aussagen von Herrn Weber nicht akzeptieren. Wir wollten uns dagegen wehren, dass wir einen Professor an der Universität Greifswald haben, der diese rufschädigenden Äußerungen tätigt. Herr Weber ist nicht die Universität Greifswald. Es ist wichtig, Flagge zu zeigen“, erklärt Bornscheuer weiter.

Er und seine Kollegen würden sich entsprechende Konsequenzen wünschen. Wie diese aussehen könnten, dazu kann und möchte sich der Professor nicht detailliert äußern. Nur so viel: „Wir sind Landesbeamte und haben deshalb eine ganz besondere Verpflichtung, uns an die Regelung zu halten. Unsere oberste Dienstherrin Frau Schwesig als Landesdiktatorin zu bezeichnen, können wir nicht so stehen lassen.“ Aktuell lehren an der Greifswalder Hochschule insgesamt 218 Professoren. Nachdem die Professoren das Statement veröffentlicht haben, meldeten sich weitere Professoren, die den offenen Brief unterzeichnen wollen.

Von Christin Lachmann