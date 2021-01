Greifswald

Theresa Heyd gehört zu einer Minderheit: Der Anteil von Professorinnen liegt noch heute im Durchschnitt bei etwas über 25 Prozent. Das heißt: Bevor eine Frau eine Professur bekommt, sind statistisch gesehen erst einmal drei Männer an der Reihe. „Man sieht, dass das System selbst mit den Maßnahmen zur Gleichstellung, die es seit geraumer Zeit gibt, noch immer träge ist“, sagt Heyd.

Seit etwa drei Jahren ist sie an der Greifswalder Universität als Professorin für Englische Sprachwissenschaft tätig. Zudem ist sie Studiendekanin an der Philosophischen Fakultät und in der Gleichstellungskommission. Sie hat eine typische akademische Laufbahn mit Stationen an den Universitäten in Düsseldorf und Berlin hinter sich.

Vorurteile gegenüber Frauen seien nach wie vor manifestiert

Geboren im bayerischen Ort Hof absolvierte Heyd 1999–2004 ein Studium zur Literaturübersetzerin (Anglistik, Romanistik, Germanistik). Ihre Kindheit verbrachte sie zum Teil in Belgien: „ Brüssel ist ein mehrsprachiger Ort. Da ist viel hängengeblieben“, erklärt Heyd, warum sie sich für die Sprachwissenschaft entschieden hat.

Keine Sekunde, sagt die Professorin, glaube sie an das Vorurteil, dass Frauen sich selbst zurückstellen oder unsicher sind und deshalb weniger in der Wissenschaft vertreten sind. „Es ist ein misogynes System, in dem Nachwuchswissenschaftlerinnen tätig sind. Die Bürde liegt auf den gesellschaftlichen Strukturen und nicht auf den Schultern der Wissenschaftlerinnen.“

Auch Heyd wurde bereits mit Vorurteilen konfrontiert. „Bei einem Vorstellungsgespräch zur Junior-Professorin war ich mit meinem ersten Kind sichtlich schwanger. Mir wurde gesagt: ,Sie sind ja schwanger und wollen die Stelle bestimmt nicht haben.‘ Das war nicht etwa vor 30 Jahren.“ Voreingenommene Haltungen gegenüber Frauen seien nicht nur unterschwellig da, sagt Heyd, „sie sind nach wie vor manifest.“

Wenn Frau Vorurteile gegenüber Frauen haben

Die Professorin ist Mutter von zwei Kindern, die zehn und sechs Jahre alt sind. Wissenschaft, Arbeit und Familie zu vereinbaren, erfordere viel Organisation, gesteht sie. Unterstützung erhält sie dabei von ihrem Mann, der ebenfalls im wissenschaftlichen Bereich tätig ist. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt sie in Berlin. Für die Arbeit pendelt sie regelmäßig nach Greifswald.

Vorurteile gegenüber erfolgreichen Frauen – egal ob in der Wissenschaft, in der Politik oder in der freien Marktwirtschaft – kommen nicht nur von Männern. Das musste auch Heyd bereits erleben: „Nachdem ich meine Professur in der Hansestadt erhalten habe, sagte eine Bekannte zu mir: ‚Ach, machst du wieder deine Selbstverwirklichung in Greifswald‘“. Heyd muss lachen, nachdem sie den Satz sagt. Doch er hat einen bittersüßen Beigeschmack: „In der Pandemie-Zeit ist diese Diskussion gerade aus der rechts-konservativen Ecke wieder aufgekommen. Es wurde gesagt: ‚Wenn die Mütter nicht alle gedacht hätten, dass sie arbeiten müssen, hätten wir dieses Betreuungsproblem auch nicht.‘“

Programm fördert Wissenschaftlerinnen

Aussagen wie diese kann Heyd nicht verstehen: „Das Thema Geschlecht und Diversität – nicht nur bezogen auf Mann und Frau, sondern auch die Abbildung von verschiedenen Biografien und Hintergründen – muss ein Teil von Forschung und universitären Selbstverständnis werden.“ Die Frauenquote sei daher etwas Notwendiges, so Heyd weiter.

Neben ihr haben elf weitere Wissenschaftlerinnen mit Gremienverantwortung an der Greifswalder Universität beim „Professorinnenprogramm III“ des Bundes und der Länder nun eine Förderung erhalten. Weil die Arbeit in Gremien mit einem erhöhten Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden ist, erhalten die Wissenschaftlerinnen zusätzliche studentische Hilfskraftstunden. „Von der Professorin über die Postdoc bis zur Doktorandin: Forscherinnen aus allen Phasen der wissenschaftlichen Laufbahn sind an der Uni Greifswald in Gremien aktiv. Auch das möchten wir mit der Förderung honorieren“, sagt Ruth Terodde, Zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität.

Von Christin Lachmann