Greifswalder Projekt gegen Obdachlosigkeit: Kann das Konzept funktionieren?

Greifswald

Fünf Wohnungen könnte die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (WVG) für ein Projekt zur Verfügung stellen, das die Obdachlosigkeit in der Hansestadt abmildern soll. Das Konzept, das es in vielen anderen deutschen Städten bereits gibt, nennt sich „Housing First“ (engl.: Wohnraum zuerst“). Wohnungslose Menschen erhalten ohne Bedingungen eine Wohnung und werden so von der Straße geholt.

Grüne und SPD haben sich dafür stark gemacht, dass „Housing First“ auch in der Hansestadt initiiert wird. „Jeder soll und muss einen Wohnsitz haben. Das ist ein Grundrecht“, betont SPD-Mitglied Ibrahim Al Najjar.

Ursachen für Obdachlosigkeit vielfältig

Das Konzept von „Housing First“ sieht neben der Bereitstellung von Wohnraum auch eine Betreuung vor, erklärt das Bürgerschaftsmitglied weiter. „Die meisten Menschen, die auf der Straße leben, haben psychische, gesundheitliche oder finanzielle Probleme, um die sich anschließend gekümmert werden muss. Aber erst nachdem sie die Wohnung haben, sollen sie mit ihren Betreuern oder mit Sozialarbeitern zusammenarbeiten. In dieser sicheren Ausgangslage wird es den Betroffenen dann auch leichter fallen, einen Job zu finden oder sich um ihre Gesundheit zu kümmern“, ist sich Al Najjar sicher.

Die Ursachen für Obdachlosigkeit oder für drohende Wohnungslosigkeit seien vielfältig, sagen Mechthild Patzelt und Volker Hertenstein von der Caritas. Dazu zählen Jobverlust, Trennung, Wohnungskündigung und Krankheit. „Zu uns kommen Menschen mit Mietschulden oder mit einem erschwerten Zugang zu Wohnraum aufgrund negativer Schufa-Einträge. Es gibt auch Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die keinen Wohnraum finden, weil es zu wenig bezahlbaren gibt“, erklärt Patzelt, die auf die allgemeine soziale Beratung spezialisiert ist.

„Housing First“ kann ein Baustein sein, aber …

Beide begrüßen den Ansatz von „Housing First“. „Es ist jedoch zu wenig, den Menschen, die bereits auf der Straße gelandet sind, nur einen Wohnraum zur Verfügung zu stellen“, sagt auch Patzelt. Es müsse zusätzlich eine psychosoziale Betreuung geben und bereits vorab geschaut werden, welche Schwierigkeiten die Personen haben.

Die Obdachlosigkeit sei in Greifswald sichtbarer geworden und auch deshalb mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, so Patzelt weiter. „Wir versuchen dies aber bereits seit Jahren zu thematisieren. ‚Housing First‘ kann ein Baustein sein, aber das Ziel sollte sein, die Menschen wieder in die Gesellschaft zu integrieren.“ Dafür müssen auch die Hilfsnetzwerke in Greifswald ausgebaut werden – auch um Obdachlosigkeit bereits vorher zu verhindern, erklärt Patzelt weiter.

Rund 60 Beratungen wegen Mietschulden

Ein weiteres großes Problem: „Es gibt auch eine versteckte Obdachlosigkeit. Dabei handelt es sich um Menschen, die bei Freunden oder Bekannten leben und aus anderen Ursachen keine Wohnung finden“, fügt Hertenstein an, der bei der Caritas die Schuldenberatungen anbietet. Er betont: „Wohnungslosigkeit kann jeden treffen.“

Im vergangenen Jahr betreute die Caritas Vorpommern rund 60 Fälle allein aufgrund von Mietschulden. „Das klingt erst einmal wenig, aber dabei handelt es sich nur um die Menschen, die sich bewusst Hilfe gesucht haben“, erklärt Hertenstein.

Von Christin Lachmann