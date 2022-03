Greifswalder Psychologin erklärt: Was wir bei Kriegsangst tun können

Greifswald

In Echtzeit werden Bilder aus zerbombten Städten in der Ukraine gezeigt, in den sozialen Medien berichten Menschen über ihre Flucht und auf dem Smartphone ploppen fast im Minutentakt Schlagzeilen mit immer verheerenderem Inhalt auf: Der Krieg in Europa versetzt auch hier viele Menschen in Angst und löst bei manchen ein Gefühl von Hilf- und Machtlosigkeit aus.

Aber dürfen wir uns überhaupt schlecht fühlen, obwohl wir nicht unmittelbar von den Angriffen auf die Ukraine betroffen sind? Ja, sagt die Greifswalder Psychologin Eva-Lotta Brakemeier: „Auch uns darf es schlecht gehen, wenn wir mitleiden und mitfühlen. Wir dürfen fassungslos sein, Ängste haben und Weltschmerz empfinden.“

Nicht zurückziehen, sondern offen drüber reden

Der Krieg auf europäischem Boden passiert in einer Zeit, in der noch viele Menschen durch die zwei Jahre andauernde Pandemie psychisch belastet sind. Er verstärke die Belastungen nun zusätzlich, so Brakemeier. „Wir haben uns auf den Sommer gefreut und gehofft, dass dieser wieder leichter wird. Genau jetzt kam der Krieg. Er ist zudem näher als andere Kriege und Konflikte, die es in den letzten Jahren weltweit gab. Die Angst vor dem atomaren Krieg und dass wir alle mit einbezogen werden können, bedroht uns auch nun persönlich“, nennt die Professorin mögliche Gründe, warum der Krieg so vielen Menschen so nahe geht.

Es sei besonders wichtig, sich jetzt nicht zurückzuziehen, sondern in den Austausch mit anderen zu gehen und offen über die Sorgen, die man empfindet, zu sprechen, erklärt die Gründerin der Initiative „Gemeinsam für psychische Gesundheit“ weiter: „Wir müssen mit einer Ungewissheit leben. Das Leben ist nicht völlig vorhersehbar und kontrollierbar. Wir müssen uns darauf besinnen, was wir konkret bewirken, was wir im Hier und Jetzt tun können.

Eva-Lotta Brakemeier, Direktorin des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP) und Inhaberin des Lehrstuhls für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni, hat die Initiative „Gemeinsam für psychische Gesundheit“ gegründet. Quelle: Wally Pruß

Nur wenn wir mental stark sind, können wir anderen helfen

So können Ängste auch in ein aktives Verhalten umgewandelt werden. Beispielsweise durch soziales Engagement. In den vergangenen zwei Wochen sind immer mehr Hilfsnetzwerke in und um Greifswald entstanden. Sich bei einem solchen einzubringen, könne eine Möglichkeit sein, die persönlichen Sorgen nicht übermächtig werden zu lassen. „Wenn ich finanziell nicht die Möglichkeiten habe, etwas beizutragen, kann ich auch etwas tun, das nichts kostet. Beziehungen zu anderen Menschen sind häufig sogar heilsamer als materielle Dinge“, so die Psychologin weiter.

Ein anderes Gefühl, das viele Menschen momentan umtreibt, ist das schlechte Gewissen. Während nur einige hunderte Kilometer entfernt Menschen Tag und Nacht auf der Flucht sind und Familien auseinandergerissen werden, geht der normale Alltag in Deutschland weiter. Doch Schuldgefühle sind hier nicht hilfreich, sagt Eva-Lotta Brakemeier. Im Gegenteil: „Wir mit den dürfen trotzdem die Sonne genießen oder abends wieder tanzen gehen. Wir müssen auftanken und auch für uns etwas Gutes tun. Nur wenn wir das schaffen und somit mental stark sind, können wir anderen helfen, die zu uns kommen.“ Deshalb empfiehlt die Psychologin, den Nachrichtenkonsum am Tag auf feste Zeiten zu begrenzen.

Initiative bietet Gesprächsangebote für alle Betroffenen an

Aber was passiert, wenn uns die Ängste doch überrennen? Wenn man merke, dass man trotzdem nicht aus dem Gedankenkarussell herauskomme, Austausch und das persönliche Einbringen nicht helfen, sollte man sich professionelle Hilfe suchen, so Brakemeier weiter.

Eine Möglichkeit für den Austausch bietet das monatliche Forum „Gemeinsam für psychische Gesundheit“. Bereits in der vergangenen Woche beschäftigte sich das Forum mit dem Thema „Seelische Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine: Wie können wir psychisch Belastete unterstützen?“. Einen Redebeitrag gab es von Roman Dubasevych, Inhaber des Lehrstuhls für Ukrainische Kulturwissenschaft der Uni Greifswald. Er erklärte, was derzeit in der ukrainischen Seele vorgeht und warum seine Landsleute eine Übernahme durch Russland fürchten.

Die Initiative startet nun auch eine offene Gruppe, die jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr über das Online-Portal Zoom stattfindet. In dieser können alle über ihre Sorgen und Ängste und weitere im Zusammenhang mit dem Krieg stehende Gefühle austauschen. „Wir wollen wirksame therapeutische Strategien vorstellen und gemeinsam weitere Wege finden, die helfen, mit unseren eigenen Belastungen konstruktiv umzugehen. Ein Ziel der Gruppe wird beispielsweise darin bestehen, gemeinsam unsere gefühlte Hilf- und Fassungslosigkeit in konkrete ehrenamtliche Angebote und Projekte für hier Schutzsuchende selbstwirksam umzuwandeln“, erklärt Eva-Lotta Brakemeier.

Den Zugang zur digitalen Gruppe finden Sie auf www.psychologie.uni-greifswald.de/gemeinsam. Bei Fragen können Sie sich per E-Mail an gemeinsampsychischgesund@uni-greifswald.de wenden.

Von Christin Lachmann