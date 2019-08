Greifswald

Wo Prokofjew, Makarenko, Dostojewski und Tolstoi aufeinandertreffen und graue Plattenbauten auf grünen Wiesen das Stadtbild prägen: Das ist Schönwalde II. Zwischen Anklamer Straße, Pappelallee, Koitenhäger Landstraße und Karl-Liebknecht-Ring liegt der Stadtteil mit der höchsten Einwohnerdichte in der Hansestadt. Den Ruf als sozialen Brennpunkt gab es gratis dazu.

Auch Alexander Rohloff lebt gerne in Schönwalde 2 – sein ganzes Leben lang. Hauptgrund: Die günstige Miete. „Ich sehe nicht ein, so viel Geld für eine kleine Wohnung in der Innenstadt auszugeben“, sagt er. Außerdem: Schüler, Studenten, Rentner: alle wohnen hier, der Bezirk sei bunt. Und er kenne jede Ecke. Mit seinen Freunden hat er früher viel Fußball gespielt– ob vor dem Aufgang des Plattenbaus oder im Volksstadion. „Sehr viele andere Möglichkeiten hatten wir damals nicht“, sagt er.

Galerie: Das bunte Leben in Schönwalde II

„Auch im Schönwalde­center habe ich viel Zeit verbracht.“ – Der Rewe sei auch heute noch einer seiner Lieblingsplätze: „Egal, welcher Laden, es hat sich vom Aufbau nicht viel verändert.“ Der Bezirk aber habe sein Gesicht gewandelt – seiner Meinung nach nicht nur positiv. Die Stimmung gegenüber Ausländern sei gekippt.

RohlexXx beklagt zunehmende Ausländerfeindlichkeit

„ Schönwalde ist Multikulti und das ist gut so“, sagt Alexander Rohloff überzeugt. „Ich bin mit vielen Ausländern groß geworden, hatte nie Probleme.“ Der Stadtteil hat mittlerweile einen Ausländeranteil von 11,4 Prozent, Ende 2013 lag dieser Wert noch bei 5,5 Prozent. Ob durch Angst oder Vorurteile, die Mentalität vieler Schönwalder Einwohner hätte sich nach Alexanders Einschätzung geändert. Sie würden schlecht über Migranten reden, eine immer weiter steigende Kriminalität beklagen.

Manchmal hadert Alexander Rohloff mit der Situation und „seinem“ Stadtteil. „Man hat als junger Mensch das Gefühl, hier alleingelassen worden zu sein“, sagt er. „Ich würde mir wünschen, dass die Stadt für Schönwalde genausoviel Geld ausgibt, wie für die Innenstadt.“ Für die Jugend sei es schwierig, etwas anders zu machen, wenn viele Eltern schon das typische Klischee erfüllen und sich nicht für die Umwelt interessieren. „Jugendliche sitzen vor dem Schönwaldecenter, trinken Alkohol und pöbeln rum, es gibt zu wenige Möglichkeiten, etwas Sinnvolles zu machen“, stellt er fest. Dies sei schon in seiner Jugend ein Problem gewesen.

Schönwalde II – Daten und Fakten Einwohnerzahl (Ende 2018): 9077 (8285 mit Hauptwohnsitz und 792 mit Nebenwohnsitz), davon mit Hauptwohnsitz: – 4132 Männer und 4153 Frauen – 1857 älter als 65 Jahre– 11,4 Prozent Ausländeranteil Einwohner pro Quadratkilometer: 10 315 Fläche: 0,88 Quadratkilometer Durchschnittlicher Mietpreis: 5,30 Euro pro Quadratmeter

„Frauen, Geld und ich bin der Geilste“

„Um nicht wie einige andere Klassenkameraden meine Zeit auf der Straße zu verbringen, habe ich mit der Musik begonnen“, erinnert er sich. Das war im Jahr 2005. Unter dem Künstlernamen „RohlexXx“ veröffentlicht Alexander Rapmusik vor allem auf der Videoplattform Youtube, 13 000 Menschenz haben sich das Album „#Einenzeigen“ heruntergeladen. Aktuell ist RohlexXx mit dem 2019 erschienen Album „Farben“ am Start, erhältlich zum Beispiel auf Google Plus Music.

Seine Themen entsprechen dem Rapperklischee: „Frauen, Geld und ich bin der Geilste“, erklärt er mit einem Augenzwinkern. Doch manchmal thematisiere er in seinen Liedern auch anderes: Auf den Song „Ich bin Greifswalder“ aus dem Jahr 2013 wird er heute noch oft angesprochen. „Mit diesem Lied verbinden mich die meisten Leute“, sagt er.

„Inzwischen finde ich das Lied gar nicht mehr so gut – ich habe viel bessere Lieder im Repertoire“, sagt er. Doch mit der Message des Liedes kann er sich noch heute identifizieren: Greifswald ist perfekt zum Leben. Und Schönwalde wäre schließlich mittendrin: „Ob in die Innenstadt, an die Ostsee oder zu McDonalds: Man hat es nicht weit“, sagt der Musiker.

