Greifswalder Rassetaubenclub veranstaltet Zuchtschau

Greifswald

Sie heißen Tümmler oder Kröpfler, Strasser oder Mövchen … und unterscheiden sich in Form, Farbe und Struktur. Von allen Haustierarten weisen die Tauben wohl die größte Vielfalt auf. In Deutschland sind rund 330 Rassen anerkannt. Wer in diese Welt Einblicke erhalten möchte, ist bei der Zuchtausstellung des Greifswalder Rassetaubenclubs am kommenden Wochenende genau richtig. „Es ist die 30. Schau und damit im doppelten Sinne eine Jubiläumsveranstaltung, denn unser Verein feiert in diesem Jahr auch sein 65. Bestehen“, sagt der langjährige Vorsitzende Dieter Brandenburg.

Über 330 Tauben werden am 16. und 17. November in der Gartensparte „Einigkeit“ ausgestellt. Darunter seien nicht nur die Zuchterfolge der Greifswalder zu sehen, betont Brandenburg. Auch befreundete Vereine, wie der Nordwestdeutsche Rassetaubenclub mit Sitz in Osnabrück sowie Züchter aus Stralsund, Grimmen, Wolgast und Anklam seien mit dabei. Ein aufwendiges Unterfangen. Denn vorab müssten sämtliche Käfige aus dem Lager in Züssow geholt und aufgebaut werden. Für die Vereinsmitglieder ein enormer Kraftakt, bemerkt Brandenburg. „Deshalb wird es voraussichtlich auch unsere letzte Rassetaubenschau sein“, sagt er. Das Durchschnittsalter seiner 21 Mitstreiter betrage mittlerweile 66 Jahre. „Zu Spitzenzeiten waren wir mal 57 Leute im Verein“, berichtet der Vorsitzende. Nun fehle die nachfolgende Generation. Junge Züchter – nicht in Sicht. „Die Jungen haben heutzutage etwas anderes im Kopf“, bedauert der Eldenaer.

Dabei sei es so ein schönes, befriedigendes Hobby: „Tierzucht ist etwas ganz Edles, ob es nun um Hunde, um Pferde oder eben um Tauben geht“, sagt der 70-Jährige. Es selbst züchtet seit über fünf Jahrzehnten. „Ein fließender Übergang vom Vater zum Sohn“, kommentiert er seine Leidenschaft und erzählt von den Budapester Kurzen, denen er sich seit 1991 in besonderem Maße widmet. „Eine ungarische Tierrasse. Rot oder blau mit schwarzen Binden, die große hervorstehende Augen und einen relativ kurzen Schnabel haben“, nennt er die markantesten Merkmale.

Mit Spannung erwarten Brandenburg und seine Zuchtfreunde am Wochenende das Urteil der Preisrichter, die aus Waren, Meyenburg und Laage anreisen. Hat sich die investierte Zeit gelohnt? „Mal schauen, die Bewertung ‚vorzüglich‘ oder auch ‚hervorragend‘ ist schon was ganz Tolles“, blickt Brandenburg voraus. Besucher der Ausstellung haben übrigens nicht nur Gelegenheit, grazile Schönheiten in den Käfigen zu bewundern, sondern können auch Tiere erwerben oder bei der traditionellen Verlosung gewinnen.

Info: Ausstellung 16. November von 8.30 bis 16 Uhr und am 17. November von 8.30 bis 14 Uhr im Vereinshaus „Zur Gurke“ der Kleingartensparte „Einigkeit“ (Eingang hinter dem Dänischen Bettenlager An der Sandfuhr)

Von Petra Hase