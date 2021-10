Greifswald

Das rote Kaufland-Logo prangt bereits über den Drehtüren des Elisenparks. Am Mittwoch wird die Supermarkt-Kette Kaufland auf der Fläche des bisherigen Real-Marktes eröffnet. Von 7 bis 22 Uhr stehen die Türen den Kunden offen – und das von Montag bis Samstag.

Bereits vor einem Jahr verkündete der Handelskonzern Metro, die angeschlagene Supermarktkette Real zu verkaufen. Seit Dezember vergangenen Jahres steht fest, dass bundesweit 92 der insgesamt 279 Real-Standorte von Kaufland übernommen werden. Greifswald gehört zu diesen Filialen.

Kaufland halbiert das Sortiment

Vor der Eröffnung am Mittwoch war der Supermarkt zwei Tage lang geschlossen. In dieser Zeit wurden die alten Regale und Kassen abgebaut, die neuen Möbel samt Kassen installiert und die Griffe der Einkaufswagen ausgetauscht. Die Arbeiten werden nach der Eröffnung weiterlaufen, wie Konzernsprecherin Annegret Adam mitteilt. Während Real bisher 75 000 Artikel im Sortiment hatte, sind in der Kaufland-Filiale 35 000 Artikel angedacht. Die Verkaufsfläche von insgesamt 7000 Quadratmetern bleibt jedoch identisch. Annegret Adam erklärt, dass die Verkaufsfläche grundsätzlich anders strukturiert sei, wodurch der zusätzliche Platz optimal genutzt werde.

Die Werbung an den Griffen der Einkaufswagen wird ausgetauscht. Quelle: Katharina Degrassi

Kaufland hat auch Biofleisch im Sortiment

Neben einem großen Sortiment an Lebensmitteln des täglichen Bedarf gibt es laut Annegret Adam auch Haushaltswaren, Elektroartikel, Schreib- und Spielwaren sowie wöchentlich und saisonal wechselnde Aktionsware. Die Kunden dürfen sich auf eine sehr umfangreiche Frischeabteilung mit Obst, Gemüse, Molkereiprodukten, Fleisch, Wurst, Fisch, Antipasti und Backwaren freuen, heißt es weiter. Im Sortiment enthalten seien sowohl Bio- als auch Fair-Trade-Produkte. Real war einer der wenigen Supermärkte in Greifswald, der kein Biofleisch im Angebot hatte. „Wir haben Biofleisch sowohl an der Frischetheke als auch im Selbstbedienungsbereich im Angebot“, sagt Unternehmenssprecherin Adam. Sie weist zudem darauf hin, dass Kaufland an der Tierwohl-Initiative teilnimmt und an den Fleisch-Bedienungstheken ausschließlich Schweinefleisch aus Haltungsform Stufe drei „Außenklima“ verkauft wird. „Die Schweine haben 40 Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben, sie haben Zugang zu Außenklimabereichen und werden gentechnikfrei gefüttert. Zudem stehen ihnen Stroh sowie ein weiteres organisches Beschäftigungsmaterial zur Verfügung“, erklärt Adam.

Alle 130 Mitarbeiter werden übernommen

Alle 130 Mitarbeiter des Real-Marktes wurden laut Adam übernommen. Im Juli waren noch 160 Frauen und Männer bei Real angestellt. Adam vermutet, dass diese das Unternehmen bereits in den vergangenen Wochen verlassen hätten. „Wir haben das Personal komplett übernommen und bieten den Mitarbeitern damit eine neue Perspektive in unserem Unternehmen“, so Adam.

Von Katharina Degrassi