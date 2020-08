Greifswald

Rolle rückwärts bei einem der umstrittensten Bürgerschaftsbeschlüsse in diesem Sommer? Wie die OSTSEE-ZEITUNG erfuhr, sind die am 2. Juli mit der knappen Mehrheit von Grünen, Linken, SPD und Tierschutzpartei gefassten Beschlüsse zum Masterplan sowie zur Vorkaufsrechtssatzung in der Steinbeckervorstadt möglicherweise rechtswidrig. Der Grund: An der Abstimmung nahm ein Bürgerschaftsmitglied der Christdemokraten teil, dem ein Grundstück in der Steinbeckerstraße gehören soll.

Rechtsamt prüft Verstoß gegen Mitwirkungsverbot

In Bezug auf die beiden Beschlüsse finde derzeit verwaltungsintern die Prüfung statt, ob gegebenenfalls gegen das Mitwirkungsverbot gemäß § 24 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern verstoßen wurde, sagte der Leiter des Rechtsamt der Hansestadt, Tobias Schreiber. Nähere Informationen dazu, wann die Prüfung abgeschlossen und welche Konsequenzen dies hätte, machte er nicht.

Keine Abstimmung bei eigenem Vorteil

Der Kommunalverfassung zufolge besteht für Bürgerschaftsmitglieder ein Mitwirkungsverbot, „wenn die Entscheidung ihnen selbst oder ihren Angehörigen einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann.“ Das betrifft in der Regel alle Grundstücksangelegenheiten, weil Bürgerschaftsabgeordnete, denen Grundstücke in einem von der Abstimmung betroffenen Gebiet gehören, mit ihrer Stimme auch darüber entscheiden, ob auch ihre Grundstücke im Wert steigen oder sinken, beispielsweise bei der Schaffung von Baurecht. Mit dem „Masterplan Steinbeckervorstadt“ wurde zwar kein unmittelbares Baurecht geschaffen und ist auch nicht planungsrechtlich bindend. Doch als Leitlinie gibt er vor, wie sich der Stadtteil in den kommenden Jahren entwickeln soll.

CDU-Spitze: Vorgang unbekannt

Blick in die Steinbeckervorstadt Quelle: Anne Ziebarth

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, Gerd-Martin Rappen, zeigt sich ahnungslos. Er wisse nicht, um welches Mitglied seiner Fraktion es sich handeln könnte, der Vorgang sei ihm nicht bekannt. Sollte aber ein Mitwirkungsverbot vorliegen, müsse vermutlich noch einmal abgestimmt werden, so Rappen. Eine Anfrage der OZ bei dem betroffenen Bürgerschaftsmitglied blieb unbeantwortet.

Für SPD-Fraktionschef und Jurist Andreas Kerath ist die Lage klarer. Sollte sich tatsächlich ein Abgeordneter mit einem Grundstück in der Steinbeckervorstadt an der Abstimmung beteiligt haben, wäre dies nach seiner Einschätzung als Verstoß gegen das Mitwirkungsverbot zu werten. Die Abstimmung müsse wiederholt werden. Aber: „Vor einer endgültigen Einschätzung warten wir erst einmal die Bewertung des Rechtsamtes ab.“

Letztes potenzielles Wohngebiet

Mit der peinlichen Panne erreichen die Auseinandersetzungen um die Steinbeckervorstadt einen neuen Höhepunkt. Der Stadtteil nördlich des Rycks gilt als das letzte innerstädtische Gebiet, auf dem Wohngebiete ausgewiesen werden können. Das Gebiet ist zersiedelt und hat von der Tankstelle bis zum Kulturhaus, einer Veranstaltungsfläche sowie einem Altstoffhof alles an Nutzungsformen zu bieten. Eine Bürgerinitiative gründete sich und pochte auf behutsame Entwicklung und viel Moorschutz.

„Schurkenstück“: Kleine Variante bevorzugt

Ärger gab es bei der Bürgerschaftsabstimmung über zwei mögliche, in einem langen Bürgerbeteiligungsverfahren erarbeitete Varianten der Verwaltung. SPD, Linke, Tierschutzpartei, Grüne und AL brachten kurz vor der Bürgerschaftssitzung einen entscheidenden Änderungsvorschlag ins Spiel, der sich auf die kleinere der beiden Varianten mit knapp 200 Wohnungen für etwa 390 Einwohner festlegte. Bei Variante 2 hätten bis zu 400 Wohnungen für 660 bis 800 Menschen entstehen sollen. Das konservative Lager war empört und sprach von einem "Schurkenstück".

Bauprojekt auf Eis gelegt

Die Empörung wechselte wenig später ins linksgrüne Lager, als bekannt wurde, dass die Investoren Braun und Fehlhaber im Planungsgebiet bereits Nägel mit Köpfen gemacht und einen Bauantrag gestellt hatten, noch ehe neue Regelungen das hätten verhindern können. Das Bauprojekt, das 48 Wohneinheiten vorsieht, wurde nun doch auf Eis gelegt. Es würden noch Unterlagen des Investors fehlen, so die Verwaltung. Mittlerweile läuft ein Antrag auf Denkmalschutz des Gebäudes auf dem betreffenden Grundstück.

Wiederholung der Abstimmung wahrscheinlich

Sollte das Rechtsamt bei der Abstimmung einen Verstoß gegen die Kommunalverfassung erkennen, muss vermutlich die Abstimmung wiederholt werden. Am grundsätzlichen Ergebnis würde das mit hoher Wahrscheinlichkeits nichts ändern. So sieht es auch CDU-Mann Rappen, dessen Fraktion gegen die letztendlich beschlossene kleinere Variante gestimmt hatte. Das bürgerlich-konservative Lager würde eine Stimme verlieren, die Entscheidung würde klarer. Aber wer weiß?

Von Martina Rathke und Anne Ziebarth