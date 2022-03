Greifswalder Reinigungskräfte haben einen besseren Lohn verdient

Greifswald

Gebäudereiniger zählen nicht zu den Berufen, die sich junge Leute erträumen. Auch Anja Schuster hatte ursprünglich andere Pläne. Heute ist sie froh. Denn der Job bereite ihr Freude, versichert sie. Es sei nur schade, dass diese Arbeit in der Gesellschaft so wenig gewertschätzt werde, bedauert die 41-Jährige. Man stelle sich nur mal vor, in den Büros der Stadt, in Schulen und Kitas würde nicht geputzt...

Über viele Jahre leistete diese Beschäftigtengruppe ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Stadt. Während sich die Lohntüte anderer stetig etwas mehr füllte, guckten die Reinigungskräfte in die Luft, wurden offenbar vergessen. Ihnen jetzt einen kleinen Bonus zukommen zu lassen, ist daher überfällig. Klar bekamen auch sie bereits eine Coronazahlung.

Doch von den 1300 Euro der Beamten und anderen Gutverdiener war auch dieser Zuschuss meilenwert entfernt. Warum diese Ungleichbehandlung? Ist Putzen weniger wert als Akten zu bearbeiten? Wo ein Wille ist, ist immer auch ein Weg.

Von Petra Hase