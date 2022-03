Greifswalder Reise-Experte zur neuen Urlaubssaison: Können wir auf Schnäppchen hoffen?

Greifswald

Keine Quarantäne mehr, keine Einreiseanmeldung: Seit dem 3. März hat das Robert-Koch-Institut (RKI) alle Länder, die zuvor noch als Corona-Hochrisikogebiete eingestuft wurden, von der Liste gestrichen. Somit ist das Verreisen wieder deutlich einfacher geworden. Was das genau für die Urlaubsplanung bedeutet und ab wann man mit Urlaubsschnäppchen rechnen kann, erklärt Tobias Nagel, Inhaber von drei Greifswalder Reisebüros, im Interview.

Herr Nagel, gibt es eine Rückkehr des Reisebooms?

Wir hatten im Januar und bis Mitte Februar eine zunehmende Nachfrage nach Urlaubsreisen. Mittlerweile ist die Nachfrage wieder zurückgegangen. Da kommen mehrere Sachen zusammen. Wir haben in MV die höchsten Inzidenzen, viele Familien befinden sich derzeit in Quarantäne. Hinzukommen treibende Kosten an den Tankstellen, in den Supermärkten und bei den Nebenkosten. Auch der Krieg spielt sicherlich eine Rolle.

Wohin verschlägt es die Hansestädter, die bereits eine Reise gebucht haben?

Mit Erstaunen haben wir festgestellt, dass Griechenland ein Comeback feiert. Das hat sich schon im letzten Herbst abgezeichnet. Spanien zählt nach wie vor zu den beliebtesten Reisezielen. Momentan sind auch Ägypten und Türkei gefragt.

Urlaub in Ägypten und in der Türkei stehen auch bei den Russen hoch im Kurs. Werden die Reisen dorthin nun günstiger, weil andere Kundschaft angelockt werden muss?

Die Russen dürfen zwar weiterhin visafrei nach Ägypten und in die Türkei einreisen, sie kämpfen jetzt allerdings mit wirtschaftlichen Problemen. Der Rubel hat deutlich an Wert verloren. Momentan gibt es eine deutliche Zurückhaltung beim Buchen von dieser Marktseite aus. Das könnte sich positiv auf die Preise auswirken. Ob es richtige Urlaubsschnäppchen für diese beiden Länder geben wird, wird sich aber erst noch zeigen.

Der Reiseverkehrskaufmann Tobias Nagel betreibt in Greifswald drei Reisebüros. Quelle: Christin Lachmann

Die Ein- und Ausreisebestimmungen wurden nach Beginn der Pandemie in allen Ländern extrem verschärft. Wie sieht es aktuell aus?

Mittlerweile öffnen sich immer mehr Länder wieder und erleichtern die Einreise. Griechenland und die Türkei verzichten beispielsweise ganz auf eine elektronische Anmeldung bei Einreise. Da Deutschland aktuell weltweit keine Hochrisikogebiete ausweist, fällt auch die elektronische Anmeldung bei der Rückkehr nach Deutschland vollständig weg.

Alle EU-Covid-19-Zertifikate für Genesene haben wieder eine Laufzeit von 180 Tagen. Nur in Deutschland bleibt es bei drei Monaten. Was bedeutet das für die Rückreise nach Deutschland?

Die Vorgaben der EU werden von den Ländern unterschiedlich umgesetzt. Bei der Einreise nach Deutschland gilt, dass bei ungeimpften Genesenen der Genesenenstatus drei Monate gültig ist. Hier spielt es keine Rolle, aus welchem Land die Einreise nach Deutschland erfolgt.

Und Kinder unter 12 Jahren?

Kinder unter 12 Jahren sind bei der Einreise nach Deutschland von der 3G-Regel ausgenommen. Aber auch das wird in der EU unterschiedlich gehandhabt. Um beim Beispiel Griechenland zu bleiben: Bei der Einreise nach Griechenland gilt die Befreiung von der 3G-Regel erst für unter fünfjährige Kinder.

Wie sieht es beim Thema Testen vor Urlaubsantritt aus?

Wer geimpft oder genesen ist, braucht in Europa meist keinen Test mehr. Bei Ungeimpften wird es unterschiedlich gehandhabt, oft ist ein aktueller Test erforderlich. Meist reicht ein Schnelltest. Immer mehr Länder zum Beispiel in Skandinavien, der Schweiz und den Niederlanden verlangen bei Einreise keinen Impfnachweis bzw. Test mehr. Bei Kreuzfahrten sieht es hingegen anders aus. Da müssen aktuell noch alle Gäste einen Test vorweisen – egal, ob geimpft oder genesen.

Reicht da auch ein Schnelltest oder muss es ein PCR-Test sein?

In den meisten Fällen müssen die Gäste vorab einen Schnelltest machen. Vor Ort organisiert dann die Reederei in der Regel noch einen kostenfreien PCR-Test. Das ist die Standard-Variante.

Und Maskenpflicht an Bord?

Die Reedereien wie Aida oder Tui Cruises handhaben es ähnlich wie die Hotels. Dort gilt ebenfalls in öffentlichen Bereichen weiterhin Maskenpflicht.

Urlaubsangebote für Kinder wie beispielsweise ein Kids-Club im Hotel wurden im vergangenen Jahr entweder gar nicht oder kaum angeboten. Wie sieht es dieses Jahr aus?

Die Kids-Club-Angebote finden überwiegend wieder wie gewohnt statt.

Was passiert, wenn ich während des Urlaubs Corona bekomme?

Bei einer Pauschalreise kümmert sich der Reiseveranstalter um die Quarantäne und um die Umbuchung des Rückfluges, wenn notwendig. Viele Reiseveranstalter übernehmen auch diese zusätzlichen Kosten.

Werden die Flüge durch den Ukraine-Krieg bald teurer?

Es ist schon jetzt zu spüren, dass die Preise angezogen haben. Aber es ist immer schwer zu sagen, welche Gründe es dafür gibt. Im Januar und Februar gab es bereits eine Preissteigerung, weil die Nachfrage so hoch war.

Wann ist es zeitlich am besten, Flüge zu buchen, um Geld zu sparen?

Die Fluggesellschaften haben verschiedene Preisstufen. Für jede Preisstufe gibt es ein gewisses Kontingent. Wenn das günstigste Kontingent erschöpft ist, kommt das nächst höchste und somit dann eine höhere Preisstufe. Wenn ich später buche, kann es also passieren, dass nur noch die teureren Kontingente verfügbar sind. Kunden, die auf Last-Minute-Angebote gehofft haben, haben das in den letzten Jahren schon schmerzhaft zu spüren bekommen.

Gilt dasselbe für Pauschalreisen?

Im Januar hätte ich noch gesagt, dass man die Pauschalreise möglichst früh buchen sollte. Jetzt, wo die Nachfrage nicht so groß ist, wird es sicherlich noch Last-Minute-Angebote geben. Gerade in der Vor- und Nachsaison kann man Glück haben. In den Sommerferien vermutlich eher nicht. Sollte die Nachfrage wieder steigen, wird es schwieriger mit Last-Minute-Angeboten. Aber wir wissen noch nicht, wo die Reise in diesem Jahr genau hingehen wird.

Von Christin Lachmann