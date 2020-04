Greifswalder Reiseexperte erklärt: So bekomme ich mein Geld erstattet

Greifswald

Tobias Nagel ist Inhaber von drei Reisebüros in Greifswald und einem in Stralsund. Die Coronakrise trifft die Tourismusbranche und die Reisebüros besonders hart. Dennoch haben der 56-jährige Reiseverkehrskaufmann und sein Team einiges zu tun: Telefonisch kümmern sie sich derzeit um die Anliegen ihrer Kunden. Im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG erklärt der Fachmann, wann Reisekosten erstattet werden und ob es vielleicht bald Gutscheine statt Geld zurückgibt.

Herr Nagel, wie steht es um Ihre Reisebüros?

Tobias Nagel: Es ist eine extreme Situation. Unsere Branche war bereits Ende Februar von der Coronakrise betroffen, als die ersten Länder wegen des Virus niemanden mehr hineinlassen wollten. Wir sind weiterhin telefonisch erreichbar, auch für Kunden, die nicht bei uns gebucht haben. Viele Reiseveranstalter sind hingegen wegen der zahlreichen Anfragen nicht mehr telefonisch, sondern nur noch per E-Mail zu erreichen. Das verunsichert viele Kunden.

Eine der wichtigsten Fragen ist derzeit, ob man eine bereits gebuchte Pauschalreise ins Ausland kostenfrei stornieren kann.

Das hängt tatsächlich von verschiedenen Faktoren ab. Ich kann nur aus der Erfahrung sprechen, die wir in den vergangenen Wochen gesammelt haben. Die Situation ändert sich fast täglich. Grundsätzlich gilt, dass sich das Auswärtige Amt bis zum 30. April gegen touristische Reisen ausgesprochen hat. Daran orientieren sich viele Veranstalter. Sobald diese die geplante Reise von sich aus stornieren, haben die Kunden nach derzeitigem Stand die Wahl: Entweder sie bekommen das Geld erstattet oder sie erhalten einen Gutschein, bei dem es häufig einen Bonus gibt.

Was könnte sich hinsichtlich der Wahl zwischen Erstattung und Gutscheinen in den kommenden Wochen ändern?

Das „Corona-Kabinett“ der Bundesregierung hat sich mit der Frage, ob Kunden Gutscheine oder Geld zurückerhalten sollten, beschäftigt. Es könnte so kommen, dass Kunden keine Wahl mehr haben und einen Gutschein akzeptieren müssen, um große Finanzlücken und mögliche Insolvenzen zu verhindern. Die endgültige Entscheidung wird aber die EU-Kommission treffen.

Wenn ich bereits eine Anzahlung für eine Reise geleistet habe, muss ich den Restbetrag dann auch noch begleichen?

Es gibt Reiseveranstalter wie Tui oder DER Touristik, die den Restbetrag nicht mehr fordern, wenn sie davon ausgehen, dass die Reisen nicht stattfinden werden. Es gibt aber auch Reiseveranstalter, die bestehen auf die regulären Forderungen der Reisekosten.

Das heißt, dass ich zahlen muss, wenn ich dazu aufgefordert werde?

​Ja, grundsätzlich muss ich den Reisevertrag einhalten. Manchmal empfehlen wir unseren Kunden aber auch, die erste Mahnung des Reiseveranstalters abzuwarten, um Zeit zu gewinnen.

Was passiert, wenn ich meine Reise, die erst in einigen Monaten stattfindet, doch jetzt schon stornieren möchte?

Gebuchte Reisen während der Sommerferien sind aktuell ein besonderes Thema. Ich kann natürlich keine Rechtsberatung machen, aber aus der Praxis kann ich sagen, wie es ​allgemein gehandhabt wird. Wenn es noch keine Reisewarnungen gibt und die Veranstalter ​deshalb die Reisen nicht stornieren, fallen Gebühren an, wenn ich von der Reise zurücktreten möchte. In der Regel ist es die Anzahlung. Wir raten unseren Kunden dazu, erst einmal abzuwarten, wie das Auswärtige Amt in den nächsten Wochen entscheidet. Möglich wäre, dass in den Sommerferien Reisen innerhalb Deutschlands möglich sind, vielleicht auch einige Reiseziele ins Ausland. Es ist aber sehr schwer abzuschätzen, wie sich die Lage entwickelt.

Wenn ich Hotel und Flug einzeln gebucht habe, wie stehen da die Chancen, mein Geld erstattet zu bekommen?

Das ist viel komplizierter. Wenn ich beispielsweise das Hotel im Ausland gebucht haben, dann gilt das Recht des jeweiligen Landes bei Stornierungen. Bei Flügen ist es so, dass ich kein Geld zurückerhalte, wenn die Flüge tatsächlich stattfinden. Wenn die Fluggesellschaft von sich aus storniert, dann muss der Kunde laut EU-Recht das Geld innerhalb von einer Woche erstattet bekommen. In der Praxis ist es allerdings so, dass es je nach Aufkommen bis zu einem halb Jahr dauern kann.

Was waren vor Corona denn die beliebtesten Reiseziele der Greifswalder, die bei Ihnen gebucht haben?

Bei unseren Kunden standen Griechenland, Spanien, Türkei, Ägypten und Deutschland ganz vorn, natürlich aber auch Kreuzfahrten und Fernreisen.

Von Christin Lachmann