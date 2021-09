Greifswalder Rektorin geht mit Politik hart ins Gericht

Greifswald

Die Sonne brennt heiß, als sich eine überschaubare Gruppe von Studierenden am Sonnabendnachmittag auf dem Berthold-Beitz-Platz unweit der Universitätsbibliothek versammelt. Fünf Einsatzwagen der Polizei wirken daher eher witzig. Dennoch lässt sich Hennis Herbst, Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses der Greifswalder Universität (AStA), seine Enttäuschung über die geringe Teilnehmerzahl nicht anmerken. Lautstark macht er mittels Mikrofon seine Forderungen auf – sachlich, aber bestimmt: „Die Finanzierung der Hochschulen muss für das nächste Jahrzehnt abgesichert sein. Der rote Stift darf nicht an der Bildungspolitik angesetzt werden.“

Mit Kundgebungen in Greifswald und Rostock wollen die Studierendenschaften aller Hochschulen in MV kurz vor den Landes- und Bundestagswahlen auf drängende Probleme aufmerksam machen. Auch wenn die Corona-Pandemie erhebliche Ausgaben mit sich gebracht habe, „kann es nicht sein, dass an den Hochschulen gespart wird. Wir haben wir den Eindruck, dass man uns vergessen hat“, so Herbst.

Forderung nach Reform des BAföG

Das betreffe zum einen die Finanzierung der Hochschulen an sich, zum anderen aber auch die der Studierendenwerke. „Jeder Cent, der in die Studierendenwerke fließt, kommt uns zugute, sei es das Wohnen oder das Essen in der Mensa.“ Es dürfe nicht sein, dass die Beiträge der Studierenden immer weiter steigen, um die Angebote aufrecht erhalten zu können. Darüber hinaus forderte der Student der Politikwissenschaft eine Reform des BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz). „Als es 1971 konzipiert wurde, bezogen noch 40 Prozent der Studierendenschaft BAföG, heute sind es nur noch elf Prozent. Damit erreicht es seine Ziele nicht mehr“, kritisierte er. Das Portemonnaie der Eltern dürfe nicht in dem Maße entscheidendes Kriterium für eine finanzielle Unterstützung von Lernenden sein wie es heute praktiziert werde.

Hennis Herbst ist Vorsitzender des AStA der Uni Greifswald. Quelle: Petra Hase

Herbst machte sich aber auch für die Nachwuchswissenschaftler stark, prangerte befristete Verträge und prekäre Arbeitsverhältnisse an.

Rektorin: Nachwuchs braucht Perspektive

Damit traf der junge Mann den Nerv von Professorin Katharina Riedel. „Diese berechtigten Forderungen und Anliegen der Studierenden kann ich nur unterstützen“, sagte die Rektorin der Universität zu den Demonstranten. Die Hochschulen des Landes sollten zum einen international konkurrenzfähige Forschung, zum anderen aber auch eine hochqualifizierte Lehre anbieten können. Doch in den vergangenen Jahren sei der Anteil von befristeten und zweckgebundenen Mitteln zu Lasten der Grundfinanzierung gestiegen, sodass auch viele Stellen gestrichen worden seien. „Dem gegenüber stehen zahlreiche Bedarfe: Beim Bau, aber auch in der Forschung, in der sozialen Infrastruktur und in der Digitalisierung. Wir brauchen eine bessere Grundfinanzierung, um endlich mehr Dauerstellen einzurichten“, sagte Riedel, sprach von einem sehr engen Stellenkorsett und appellierte an die Politik, die Hochschulen endlich davon zu befreien.

Auch die Lage der jungen Wissenschaftler sehe sie kritisch: „Es ist wichtig, dass endlich menschenwürdige Arbeitsbedingungen für den Nachwuchs geschaffen werden, damit die jungen Leute hier bleiben“, forderte die Mikrobiologin. Denn aktuell, so ihr Urteil, gebe es für viele hierzulande keine mittelfristige Perspektive. „In den wissenschaftlichen Nachwuchs zu investieren, ist wichtig für unser Land“, appellierte sie an die Landespolitik.

Studierendenwerk fordert Erhöhung der Landeszuschüsse

Klare Worte, denen sich Cornelia Wolf-Körnert nur anschließen konnte. Die Geschäftsführerin des Studierendenwerkes Greifswald, das wirtschaftliche und soziale Dienstleistungen in Greifswald, Stralsund und Neubrandenburg anbietet, berichtete von immer stärker steigenden Kosten. Die Einnahmen indes kämen nicht hinterher. „Allein im Bereich der Hochschulgastronomie sind die Kosten in den vergangenen zehn Jahren um 40 Prozent gestiegen. Im Vergleich dazu ist als Gegenfinanzierung der Zuschuss des Landes nur um 15 Prozent gestiegen, und die Beiträge der Studierenden sind um 50 Prozent gestiegen.“ Um die Preise künftig annähernd stabil zu halten, sei deshalb eine Anhebung der Landeszuschüsse unabdingbar.

Daneben gebe es weitere Baustellen: Dringend erforderlich wäre laut Wolf-Körnert auch ein Landeszuschuss für die soziale und psychologische Beratung, die das Studierendenwerk anbietet. Bislang finanziere es die Kosten selbst. Dabei sei der Bedarf besonders in der Corona-Pandemie extrem gestiegen, wie Umfragen ergaben. Unklar sei derzeit auch immer noch der künftige Standort des Verwaltungssitzes, Anlaufstelle für alle Fragen der Studierenden rund um Wohnraum, BAföG, Beratungen... Das Domizil am Schießwall gehört bald aufgrund der Pläne für ein Digitales Innovationszentrum der Witeno GmbH der Geschichte an. „Wir brauchen bis 2023 eine Lösung“, so die Geschäftsführerin. Eine Arbeitsgruppe widme sich möglichen Alternativen.

Von Petra Hase