Greifswald

Ein heller Gastraum mit gemütlichen Lederstühlen, Tische im industriellen Design und eine Theke aus Glas – fast alles ist neu im Greifswalder Restaurant „Das Sofa“. Nur eine kleine rote Couch im Raum erinnert noch an das alte Flair. Seit zwei Wochen hat das Innenstadtlokal wieder geöffnet.

Hüseyin Aydin, Betreiber des Sofas, hat die coronabedingte Schließzeit genutzt, um das Konzept und damit auch die Einrichtung des Restaurants neu zu gestalten. „Wir hatten schon vorher geplant, umzubauen“, sagt der Betreiber, der vor 22 Jahren das Lokal in der Innenstadt eröffnet hat. „Und weil wir eh geschlossen hatten, nahmen wir es einfach in Angriff.“

Anzeige

Beliebteste Gerichte gibt es weiterhin

Neue Möbel und ein neuer Anstrich folgten. Nun darf unter anderem im Restaurant nicht mehr geraucht werden. 50 Gäste haben im Gastraum Platz, weitere 30 Leute können im Innenhof essen. „Es ist jetzt einfach moderner“, sagt Aydin. Zusammen mit seinen drei Mitarbeitern hat der 65-Jährige auch die Speisekarte überarbeitet.

Weitere OZ+ Artikel

Moderne, rustikale Möbel stehen nun im Gastraum des Restaurants. Quelle: Stefanie Ploch

Die beliebtesten Gerichte gibt es aber weiterhin. „Lamm und die selbst gemachten Blätterteigrollen nach türkischen Rezepten waren bisher die Klassiker“, so der Betreiber, den es mit 23 Jahren aus einer türkischen Kleinstadt zunächst nach Hamburg zog. Croques – eine Art Baguette – sowie Kumpir – ein Gericht, das in einer Kartoffel zubereitet wird – sollen die neuen Verkaufsschlager werden.

Studenten sollen mehr zur Zielgruppe werden

Nach Greifswald kam der Betreiber damals eher durch Zufall. „Ich fuhr an der Küste entlang und stieß auf diese Stadt“, erzählt er. „Ich habe mich dann über sie belesen und wollte hier mein Glück versuchen.“ Er kaufte das Grundstück in der Brüggestraße und baute sich in der Hansestadt ein neues Leben auf.

Ein großer Feigenbaum ziert den Innenhof des Restaurants. Hier finden bis zu 30 Gäste Platz. Quelle: Stefanie Ploch

Mit dem neuen Konzept möchte er seinen Kundenstamm auch auf die jüngeren Leute ausweiten, deswegen stehen schnelle und leichte Gerichte mit auf der Speisekarte. Auch das Angebot an vegetarischen Speisen hat Aydin ausgeweitet.

Essen „to go“ nun möglich

„Wir haben viele Studenten in der Stadt, die uns bisher nur durch den Spätkauf kennen oder deren Eltern in unserer Pension übernachten.“ Nun sollen die jungen Greifswalder auch die türkischen Spezialitäten aus dem Hause Aydins kennenlernen. Außerdem gibt es fortan die Möglichkeit, die Bestellung mitzunehmen. Bis 1 Uhr in der Nacht hat „Das Sofa“ geöffnet, ebenso wie der Spätkauf im Haus.

Lesen Sie auch

Von Stefanie Ploch