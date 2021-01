Greifswalder Restaurant Taj Mahal: Hier wird sogar der Käse selbst gemacht 

Greifswald

Besonders viele Bestellungen kommen am Neujahrstag. „Die Menschen wollen sich zu Beginn des neuen Jahres etwas Gutes gönnen und bei uns bekommen Sie eine Mahlzeit von gehobener Qualität“, sagt Rajinder Singh Chauhan, Geschäftsführer des Taj Mahals, dem einzigen indischen Restaurant in Greifswald.

Viele Bestellungen an Silvester und am Neujahrstag

Doch auch am Silvesterabend hatten Chauhan und seine drei Mitarbeiter gut zu tun. „Wir haben viele Stammkunden, für die es seit Jahren eine Tradition ist, bei uns an Silvester zu bestellen“, sagt Chauhan. Normalerweise sei auch das Restaurant am letzten Abend des Jahres geöffnet. „Die Leute sind dann erst zu uns essen gekommen und haben danach woanders weitergefeiert“, so Chauhan weiter. Wegen der coronabedingten Schließung der Restaurants war das diesmal nicht möglich.

Mehr Lieferungen im Lockdown

Während beider Lockdowns sind die Bestellungen online und telefonisch gestiegen. 20 bis 25 Lieferungen kann es dann an einem Tag geben. „Unser Lieferservice hilft uns, über die Runden zu kommen. Wir können alle Kosten decken und gut überleben. Für mehr reicht es aber nicht“, sagt Chauhan, der hofft, sein Restaurant bald wieder öffnen zu können.

Einziges indisches Restaurant in Greifswald

1995 war das Taj Mahal der erste Inder, der in Greifswald eröffnete, bereits damals mit Lieferservice. Einige andere versuchten später ebenfalls Fuß zu fassen. Doch das Taj Mahal in der Anklamer Straße blieb das einzige indische Lokal, das sich etablierte. „Wir stellen alles selbst her. Auch die Gewürzmischung für unser Curry machen wir selbst“, sagt der Geschäftsführer, der gebürtig aus der Region Punjab stammt. Das Garam Masala, die berühmteste ayurvedische Gewürzmischung, besteht aus 39 verschiedenen Gewürzen, die im Taj Mahal alle frisch gemahlen werden. Auf dem Herd in der Küche stehen drei riesige Töpfe, die bis zu 40 Liter fassen, in denen die verschiedenen Saucen vor sich hin köcheln. Vier Stunden dauert es, bis eine Sauce fertig ist.

Indischer Käse wird selbst hergestellt

Auch den indischen Käse, Paneer genannt, stellen die Köche selbst her. „Wir verbrauchen jeden Tag 4,5 Kilogramm Käse“, sagt Geschäftsführer Chauhan, dessen Ehefrau Babli Chauhan das Restaurant gehört. Auch die beiden Söhne (20 und 22 Jahre alt) helfen im Laden. Um Paneer herzustellen, wird ein großer Topf mit Milch gefüllt und erhitzt. Beim Kochen gerinnt das Eiweiß mithilfe einer Essig- oder Zitronenlösung und trennt sich von der Molke, sodass ein dichtere Konsistenz entsteht. Nach einer Stunde auf dem Herd muss der Käse noch drei weitere Stunden gepresst und anschließend geschnitten werden.

Der indische Käse Paneer wird von den Mitarbeitern des Taj Mahal selbst hergestellt. Quelle: Katharina Degrassi

Keinerlei Zusatzstoffe in den Gerichten

„Wir benutzen keinerlei Soßenbinder oder Zusatzstoffe. Sahne ist unser einziges Bindemittel“, erklärt Chauhan, der im Alter von 18 Jahren nach Deutschland kam. Auf Wunsch können alle Gerichte laktosefrei zubereitet werden. Glutenfrei ist die Küche sowieso. Besonders beliebt sind die Gerichte mit Hähnchen, wie beispielsweise das Hähnchenbrustfilet in Mandel-Safransauce (Chicken Korma) oder in Currysauce mit Cashewnüssen (Chicken Moghul). Aber auch Vegetarier und Veganer kommen im Taj Mahal auf ihre Kosten. Palak Paneer sind hausgemachte Käsewürfel mit Spinat. Das Navraten Curry enthält frisches gebratenes Gemüse in pikanter Currysauce.

Mitarbeiter stammen alle aus Indien

Gelernt hat Rajinder Singh Chauhan im kaufmännischen Bereich. Viele Jahre arbeitete er im Textilhandel, bevor er als Geschäftsführer in einem italienischen Restaurant erstmals mit Kochen und Küche in Berührung kam. Als sein Steuerberater ihm damals die Immobilie in Greifswald in der Anklamer Straße anbot, überlegte er nicht lange, sondern entschied sich, ein indisches Restaurant zu eröffnen, eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereut hat. Seine Mitarbeiter kommen übrigens alle aus Indien. „Wir werben in Indien für unser Geschäft und sind in der Branche vernetzt“, erklärt Chauhan, während er Chicken Madras in eine Plastikbox füllt und für die Auslieferung vorbereitet.

