Nach Großbrand: Greifswalder Rewe feiert Wiedereröffnung

Greifswald

Die letzten Vorbereitungen laufen noch, doch ein Großteil des Sortiments steht bereits in den Regalen des neu gebauten Supermarktes in der Lomonossowallee. Die Freude über die Wiedereröffnung ist im Viertel groß. Knapp 16 Monate blieb der Supermarkt geschlossen, nachdem er im Juni 2018 durch Brandstiftung zerstört wurde. Fassungslos hatten damals die Greifswalder vor den lodernden Flammen gestanden, den Schaden bezifferte die Polizei auf 6,5 Millionen Euro. Als mutmaßlicher Brandstifter wurde ein 15-Jähriger Jugendlicher ermittelt, der mit Papier gezündelt hatte. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Mai 2918: In der Greifswalder Lomonossowallee stehen der Rewe- und der Pennymarkt in Flammen und brennen in voller Ausdehnung. Quelle: Tilo Wallrodt

Am kommenden Mittwoch (20. November) wird der Laden zusammen mit dem anliegenden Discounter Penny, der ebenfalls wegen Umbaumaßnahmen seit Mitte September dieses Jahres geschlossen war, wiedereröffnet.

Händler erwarten steigende Umsätze durch Wiederöffnung

„Wir müssen noch Gemüse und die Frischetheke einräumen. Dann ist soweit alles fertig“, sagt Petra Götz, die vor Freude schon etwas Kribbeln im Bauch verspürt. „Noch wackelt mein Kopf allerdings von hinten nach vorn und von rechts nach links.“

Die Vorfreude ist auch bei anliegenden Händlern und Anwohnern deutlich zu spüren. „Wir gehen davon aus, dass sich unser Umsatz wieder steigern wird“, sagt Karola Raatz, die zusammen mit ihrem Mann an einem kleinen Stand auf dem Parkplatz Nachtwäsche vertreibt. Gut die Hälfte ihres Umsatzes hätten sie an den Montagen, an denen sie dort waren, eingebüßt. „Wir haben zwar unsere Stammkunden, aber es fehlt uns an Laufkundschaft“, ergänzt Hartmut Raatz.

Umbaumaßnahmen auch beim Rewe-Markt in der Beimler-Straße

Margot Dolecek wohnt nur wenige Minuten vom Rewe-Markt entfernt und ist auf einen Rollator angewiesen. „Ich hatte einen ’guten Geist’, der in der Zeit meine Einkäufe erledigt hat.“ Dennoch freut sich die 81-Jährige auf die Wiedereröffnung. „Dann kann ich auch wieder allein Kleinigkeiten oder Geschenke einkaufen.“ Am Mittwoch schon einen kurzen Blick in den neuen Supermarkt zu werfen, kommt für die Rentnerin allerdings nicht infrage. „Da wird es bestimmt zu voll sein. Das ist mir zu viel Gedrängel“, sagt sie und lacht.

Verkaufsfläche mehr als verdreifacht

Mehr Fläche und ein größeres Sortiment: Darauf dürfen sich die Kunden künftig freuen, verspricht Petra Götz. Zudem handele es sich bei dem Neubau um ein „Green Building“, also ein besonders energieeffizientes Gebäude, bei dem nachhaltige Baustoffe verwendet wurden. Die Verkaufsfläche wurde von 500 auf 1750 Quadratmeter vergrößert. Für die Inhaberin wird es nicht die letzte Wiedereröffnung gewesen sein: „Schweren Herzens haben wir am Sonnabend unsere Filiale in der Hans-Beimler-Straße zu gemacht.“ Der Supermarkt soll ebenfalls in den kommenden Monaten erneuert werden: „Auch dieser wird schöner, schicker, heller und wird über ein größeres Sortiment mit Frischetheke, Salatbar und einer neuen Backwelt verfügen.“

Zur Galerie 15-Jährigem wird fahrlässige schwere Brandstiftung vorgeworfen

Lesen Sie auch:

Von Christin Lachmann