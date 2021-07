Greifswalder Ringerverein investiert für erfolgreiche Jugend

Greifswald

Der Greifswalder Ringerverein kann mit guten Ergebnissen und neuen Trainingsgeräten gestärkt aus der Corona-Pandemie in den Vereinssport starten. Lange war es für den Großteil der rund 180 Vereinsmitglieder nicht möglich, die eigene Halle in der Greifswalder Krull-Straße aktiv zu nutzen. Nur die zwölf Kader-Ringer durften weiter Sport machen.

Das lange Warten hat sich gelohnt, denn der Verein war während der Corona-Zeit aktiv. In der Mattenhalle, die in einem Anbau an die eigentliche Turnhalle extra für den Ringkampf konzipiert ist, finden die Sportler einen neuen Boden, einige neue Matten, neue Übungspuppen und Gewichtssäcke. Marion Groß, die erste Vorsitzende des Vereins, präsentierte die neuen Errungenschaften stolz, als Egbert Liskow und Michael Sack (beide CDU) auf Stippvisite vorbeischauten. Liskow hatte sich als Landtagsabgeordneter für Greifswald und den Ringerverein stark gemacht.

Landesmittel für Ausstattung und Trainingsgeräte

30 000 Euro konnte er aus Mitteln des Strategiefonds für den Verein und die neue Ausstattung gewinnen. Neben der Mattenhalle wurde auch im Geräte- und Kraftraum gewerkelt. Ein neuer Boden, neue Cardiogeräte und neue Gewichte sollen den Ringern jetzt in die neue Gewichtsklasse helfen. Oder ihnen helfen, die aktuelle Klasse zu halten.

Marion Groß erklärte begeistert, dass sogar noch Geld für Bekleidung übrig gewesen sei: 15 neue Ringeranzüge für die Jugend kann der Verein nun in der eigenen Halle vorhalten.

Dass die Investition sich lohnt, bewiesen die Ringer schon im vergangenen Monat. Beim ersten großen Turnier seit Corona reisten drei Athleten und drei Trainer nach Russland. 365 Sportler aus 13 Ländern traten hier beim internationalen Wettkampf an.

Greifswalder Ringer überzeugen in Moskau

Für die Greifswalder Ringer startete in der 71-kg-Klasse der 15-jährige Ben Münchow. In der 69-kg-Klasse der Mädchen ist die 14-jährige Lena Bohn an den Start gegangen. Sie kämpfte unter anderem gegen 3 Sportlerinnen der Sportschule in Moskau. Für Lena sei der Wettkampf vor allem eine gute Vorbereitung für die Deutschen Meisterschaften, die im Oktober stattfänden. In der schwersten Gewichtsklasse 110 kg startete für uns der 17-jährge Geworg Ibashyan. Auch bei ihm heißt es, Wettkampferfahrung im Hinblick auf die Deutschen Meisterschaften zu sammeln. Er kämpfte unter anderem gegen zwei Sportler, die bereits an Europameisterschaften teilgenommen hatten.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Ende reichte es nicht ganz für den Sprung nach ganz oben, aber die Greifswalder Delegation konnte drei dritte Plätze zurück in die Heimat bringen. „Mit dieser Wettkampferfahrung können wir uns jetzt intensiv auf die Deutschen Meisterschaften vorbereiten, an der auch Anton Lemke und Oreski Mece teilnehmen und auf gute Ergebnisse hoffen!“ erklärte der Trainer Manfred Groß. Die neue Mattenhalle und Geräte werden bei der Vorbereitung eine große Hilfe sein.

Von OZ