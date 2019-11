Greifswald

Der Greifswalder Robert Gabel wurde am vergangenen Wochenende auf dem 40. Bundesparteitag der Partei Mensch Umwelt Tierschutz („Tierschutzpartei“) in Frankfurt/Main als Bundesvorsitzender wiedergewählt. Mit 83,2 Prozent der Stimmen der Delegierten habe der Politikwissenschaftler Gabel einen klaren Vertrauensbeweis für seine bisherige Arbeit im Bundesvorstand der Partei erhalten, hieß es in einer Pressemitteilung der Partei.

Bei den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern erreichte die Partei unter der Führung von Robert Gabel in der Stadt Greifswald ein Ergebnis von über 5 % und im gesamten Landkreis Vorpommern-Greifswald von über 3 %. Seitdem ist er zusammen mit Anja Hübner Mitglied sowohl der Greifswalder Bürgerschaft als auch des Kreistags. Seit Juli dieses Jahres arbeitet er im Brüsseler Parlament und unterstützt dort den Tierschutzpartei-Abgeordneten Martin Buschmann, nimmt seine kommunalen Mandate jedoch weiterhin wahr.

Von OZ