​Greifswalder Rollkunst-Showquartett „Queenies“ begeisterte in Kiel

Greifswald

„Don’t stop me now“ – „Halte mich jetzt nicht auf“ – lautet ein Song der bekannten Popgruppe Queen, den das Greifswalder Showquartett Queenies auf den 21. Deutschen Meisterschaften für Show-Gruppen im Rollkunstlaufen in Kiel interpretierte.

Zu stoppen waren die Läuferinnen wirklich nicht. Dabei verliefen die Vorbereitungen für Anastasia Usichenko, Alexandra Lehmann, Friederike Zach, Amelie Angrick und Ersatzläuferin Alexandra Usichenko alles andere als optimal. Aufgrund von zahlreichen Corona-Erkrankungen im Team mussten sie sich immer wieder in wechselnden Konstellationen auf die Meisterschaften vorbereiten. Kurz vor Beginn erkrankte dann auch noch Alexandra Usichenko, die zwischenzeitlich für ihre Schwester Anastasia eingesprungen war.

Lesen Sie auch Ganz Vorpommern feiert maritimen Saisonauftakt in Greifswald

Temperamentvolle Darbietung

Amelie Angrick, Anastasia Usichenko, Friederike Zach und Alexandra Lehmann. Greifswald Quelle: Rollsportclub Greifswald e. V.

Dennoch gaben die Läuferinnen nicht auf. Mit starkem Willen, Ehrgeiz und Fleiß hielten sie an ihrem Ziel fest, so dass die Trainer Mandy Bohm und Hartmut Bettin über mehrere Wochenendtrainingseinheiten letztlich doch noch vier gut harmonierende Läuferinnen auf die Meisterschaften führen konnten. Das Greifswalder Rollkunstlauf Showquartett begeisterte die Zuschauer in Kiel mit einer temperamentvollen Darbietung, beeindruckenden Hebungen und Schrittfiguren sowie nicht zuletzt mit wunderbaren Kostümen. Von den Wertungsrichtern wurden sie dafür mit dem zweiten Platz belohnt.

Von Hartmut Bettin