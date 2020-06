Greifswalder Rotarier spenden 4000 Euro für den guten Zweck

Greifswald

Große Spendenbereitschaft beim Greifswalder Rotary-Club „ Caspar David Friedrich“: Das Caspar-David-Friedrich-Zentrum sowie der Greifswalder Tierpark und sechs Einrichtungen für Kinder und Jugendliche haben Unterstützung von den Clubmitgliedern erhalten.

Jedes Jahr führt der Rotary Club eine Weihnachtskalenderaktion zugunsten gemeinnütziger Projekte durch. Der Erlös des Adventskalenders von 2019 wurde vor einigen Tagen an das Friedrich-Zentrum übergeben. „4000 Euro sind zusammengekommen“, sagt Clubpräsident Christian Subklew stolz. „Wir Clubmitglieder verstehen uns seit unserer Gründung als Kulturförderer, weswegen wir die Einnahmen gern wieder für das Zentrum spenden.“

Anzeige

Von den Spenden der Vorjahre wurden beispielsweise eine Radierung Friedrichs restauriert und ein Ausstellungskatalog erarbeitet. „Was wir dieses Jahr mit den Spenden machen, wissen wir noch nicht genau“, so Hannelore Kohl, Vorsitzende der Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft. Es sei ihr aber wichtig, dass die Spende dauerhaft sichtbar sei. „Vielleicht werden wir das Geld in Hinblick auf den 250. Geburtstag Friedrichs im Jahre 2024 nutzen“, so Kohl.

Weitere OZ+ Artikel

Jahreskarten für den Greifswalder Tierpark

In einer zweiten Aktion spendete der Rotary-Club Jahreskarten für den Greifswalder Tierpark. „Gerade in der Corona-Krise ist es wichtig, lokal zu helfen“, sagt Clubmitglied Jörg Sievers. Jeder wisse, wie wichtig der Tierpark für die Hansestadt sei und wie sehr es Kinder genießen, die Tiere anzuschauen. „Coronabedingt musste der Tierpark einige Zeit schließen, deswegen wollen wir diesen unterstützen.“

Spendenübergabe des Rotary-Clubs Caspar David Friedrich im Greifswalder Tierpark: Sechs Organisationen, die im Kinder- und Jugendbereich tätig sind, haben eine Jahreskarte für den Tierpark geschenkt bekommen. Quelle: Stefanie Ploch

Doch davon solle nicht nur der Tierpark profitieren, sondern auch Einrichtungen, wie der Kinderschutzbund und die Kinderkrebshilfe. „Diesen haben wir eine Jahreskarte für den Tierpark geschenkt, die Familien oder Gruppen einlösen können“, so Sievers. Auch die Aktion Sonnenschein, die Kinder- und Jugendhilfe Zora und der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Leuchtturm bekamen eine Jahreskarte überreicht.

Tierpark-Ausflug für viele Kinder ein Erlebnis

Tierparkchefin Heidi Schönherr freut sich über die Aktion des Rotary-Clubs. „Es ist nicht nur für uns eine Erleichterung nach der schwierigen Zeit, sondern auch für die Gruppen, die uns nun besuchen kommen können“, sagt sie. Angela Leddin vom Kinderschutzbund freut sich ebenfallls über die Jahreskarte für den Tierpark. Der Jugendclub Labyrinth, Schulsozialarbeiter oder das Kinderhaus „Blauer Elefant“ werden den Gutschein nutzen. „Viele Familien haben durch Corona Einschränkungen hingenommen, können nicht in den Urlaub fahren. Ein Ausflug in den Tierpark ist für viele Kinder ein großartiges Erlebnis“, sagt Leddin. Es sei großartig, dass selbst entschieden werden könne, wer wann die Karte nutze.

Symbolische Übergabe des Spendenschecks: Christian Subklew vom Rotary-Club Caspar David Friedrich überreicht der Vorsitzenden der Friedrich-Gesellschaft eine Spende über 4000 Euro. Quelle: Stefanie Ploch

So sieht es auch Jutta Hietkamp, Schatzmeisterin bei der Kinderkrebshilfe. Dort werde der Gutschein im Eltern-Kind-Haus Verwendung finden. „Für die Familien ist es eine willkommene Abwechslung ohne finanziellen Aufwand“, sagt sie.

Lesen Sie auch

Von Stefanie Ploch