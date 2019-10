Greifswalder Rotarier suchen Austauschschüler

Greifswald

„Das war das schönste Jahr meines Lebens“, sagt Maria Oestreich. Sie hat noch zur Regierungszeit von Hugo Chavez ein Jahr über das Rotary-Austauschprogramm für Schüler in Venezuela verbracht. Am Ende wäre sie gern in dem mittelamerikanischen Land geblieben. Jetzt geht sie nach Australien. Was in Deutschland meist Work and Travel genannt wird, heißt dort Work and Tourism. Eine Sprache richtig gut lernen, eine ganz andere Kultur und Lebensweise in familiärer Atmosphäre erleben, das sei einfach ganz toll und könne sie nur jedem empfehlen.

Die beiden Greifswalder Rotaryclubs schicken pro Jahr je einen Schüler zu einer Rotarierfamilie in einem anderen Land und die Mitglieder empfangen einen anderen Schüler von dort. Die Austauschschüler werden so gleich Teil eines Netzwerks.

Hört sich toll an, aber das Interesse hat in den letzten zehn Jahren abgenommen. In dem Distrikt mit über 90 Clubs, zu dem Greifswald gehört, gab es vor zehn Jahren etwa 100 Bewerber. Jetzt seien es 50 bis 60, sagt Torsten Oestreich vom Rotaryclub „ Caspar David Friedrich“. „Wir laden am 24. Oktober um 17 Uhr zu einem Informationsabend ins Humboldtgymnasium ein, um über mögliche Ziele zu erfahren und das Gespräch mit anderen Austauschschülern zu ermöglichen“, sagt Alexander Sosnitza ( Rotaryclub Greifswald). Die Palette der Angebote ist bunt.

Raphael Rosenstock ist zum Beispiel in Taiwan. Wer Chinesisch kann, hat sicher im späteren Leben einen echten Vorteil. „Mein Sohn erwirbt interkulturelle Kompetenz“, ist Vater Roland Rosenstock überzeugt. Bei ihm ist in diesem Jahr Guillermo Kriebaum (17) zu Gast. Für den Nachfahren deutscher Einwanderer war die Bundesrepublik erste Wahl. „Die Sprache und die Kultur interessieren mich und Deutschland ist das Vaterland der Wissenschaft“, sagt Kriebaum. „Ich fühle mich sehr wohl.“

Von Eckhard Oberdörfer