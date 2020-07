Greifswalder Rückblick: Wie am „Gleis 4“ alles begann

Greifswald

An den „Vater“ der Greifswalder Eisenbahnanbindung im Jahre 1863, den Bürgermeister Carl Paepke, erinnert ein Denkmal auf dem nach ihm benannten Platz vor dem Bahnhof. Zu Recht, denn Greifswald nahm in den Jahrzehnten danach eine gute wirtschaftliche Entwicklung, zahlreiche Wohnbauten entstanden vor allem in der Fleischervorstadt und der südlichen Mühlenvorstadt.

Beeindruckender als das Bahnhofsgebäude sind allerdings die benachbarten Hallen des KAW ( Kraftwagenausbesserungswerk), die heute das Einkaufszentrum „Gleis 4“ nutzt. Sie wurden 1911 bis 1913 mit Eisenbeton gebaut. Dort wurden Waggons repariert.

625 Mitarbeiter im Jahr 1912

Das Gelände für den Bau der Eisenbahnwerkstatt hatte Paepke unentgeltlich zur Verfügung gestellt, schreibt Sven Engberding in der Zeitschrift Zeitgeschichte regional. Ebenfalls 1863, noch vor Eröffnung der Bahnstrecke, erfolgte die Eröffnung des Betriebs. In Stargard und Greifswald befanden sich pommersche Hauptwerkstätten.

Engberding beschreibt ein stetiges Wachstums des Betriebs. 1885 erfolgte die Eröffnung einer Lehrwerkstatt. Das gesamte zur Verfügung stehende Gelände wurde bebaut. 1912 hatte das Werk 625 Mitarbeiter und auch danach ging es aufwärts, im Ersten Weltkrieg spielte die Eisenbahn eine wichtige Rolle. 1924 wurden sogar 1200 Angestellte gezählt.

1926 war Schluss – „Strukturveränderungen“ waren der Grund

Dann begann der Personalabbau. 1926 erfolgte die Schließung. Das war ein schwerer Schlag für die Stadt, die ihren größten Industriebetrieb verlor. Ursache der Schließung waren Strukturveränderungen nach dem Ersten Weltkrieg, schildert Engberding.

Die Bahnen der Länder wurden in der Deutschen Reichsbahn zusammengefasst, der Betrieb in Greifswald hieß nun Reichsbahnausbesserungswerk (RAW). Für Pommern wurde die Reichsbahndirektion Stettin gegründet. Das nach 1918 weiter modernisierte mecklenburgische Werk in Rostock, das nun auch zur Deutschen Reichsbahn gehörte, konnte weiter bestehen.

Nach 1945 wurde der Betrieb des Reichsbahnaubesserungswerks wieder aufgenommen und 1960 aus dem RAW und dem Kfz-Instandsetzungsbetrieb Greifswald das KAW gebildet. Auch das ist inzwischen Geschichte.

Von Eckhard Oberdörfer