Greifswalder SPD will Feuerwerk am Museumshafen verbieten

Greifswald

In Greifswald könnte es künftig zu Silvester deutlich ruhiger werden. Statt bunter Raketen und lauter Chinaböller knallen möglicherweise auf dem Markt nur noch die Sektkorken. Nachdem die Stadtverwaltung im Frühjahr in einer aufwendigen Umfrage die Akzeptanz von Einschränkungen der Silvesterknallerei erfragt hatte, spricht sich nun die SPD für ein Böllerverbot in fünf Stadtteilen aus.

Noch im Oktober soll die Verwaltung beauftragt werden, eine entsprechende Verbotssatzung zu erarbeiten, die dann zur Dezembersitzung der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorgelegt werden, so der Wunsch der SPD-Fraktion. „Ich habe die Hoffnung, dass die Richtlinie noch für Silvester 2020/21 greift“, so Fraktionschef Andreas Kerath.

Meinungsbild gespalten

Neben der Innenstadt soll nach den Vorstellungen der SPD in Eldena, der Mühlenvorstadt, der Steinbeckervorstadt und der Fleischervorstadt das Abbrennen von Feuerwerken verboten werden. Die Fraktion beruft sich dabei auf die Ergebnisse der Befragung, an der rund 2000 Greifswalder teilnahmen.

In diesen Stadtteilen hatte sich die Mehrheit der befragten Bewohner für ein Verbot von Feuerwerkskörpern ausgesprochen. Generell aber ist das Meinungsbild mit einem Fifty-fifty-Votum verteilt über das gesamte Stadtgebiet gespalten. In Schönwalde, dem Ostseeviertel, Ladebow, Wieck oder auch Friedrichshagen plädierte gar eine Mehrheit gegen Einschränkungen.

Nur wenige Teilnehmer aus dem Stadtteil

Betroffen von einem Böllerverbot – vorausgesetzt es findet nun in der Bürgerschaft eine Mehrheit – wäre mit der Steinbeckervorstadt auch der Museumshafen, den allerdings viele der Greifswalder, die sich an der Befragung beteiligten, als einen der bevorzugten Böllerplätze präferieren. „Man sollte vor allem den Willen der Bewohner dieses Stadtteils respektieren und nicht gegen den Wunsch derjenigen handeln, die letztendlich den Dreck und Krach aushalten müssen“, argumentiert Kerath.

In der Steinbeckervorstadt votierten rund 53 Prozent der Befragten für ein Verbot. Allerdings – auch das gehört zur Wahrheit – beteiligten sich nur 53 Bewohner des Stadtteils an der Umfrage, von denen 28 für ein Verbot stimmten.

91 Kommunen schränken Feuerwerke ein

Feuerwerksverbote sind in vielen Städten keinen Tabu mehr. Inzwischen haben 91 Kommunen in Deutschland das Abbrennen von Raketen und das Zünden von Knallern eingeschränkt. Die Argumente gleichen sich: Silvesterfeuerwerke produzieren Feinstaub, erhebliche Mengen Müll und sind mitunter gefährlich, wenn sie Brände auslösen oder als Querschläger abgefeuert in Menschengruppen fliegen. Dazu wird zunehmend der Krach, der vor allem ältere Menschen und Haustiere belastet, als störend empfunden.

Linke: „Wir ringen noch um eine Position“

Ob die SPD mit ihrem Vorstoß auf Unterstützung der Fraktion der Linken/Tierschutzpartei setzen kann, ist bislang offen. „Wir ringen in der Fraktion noch um eine Position“, sagt Fraktionschef Jörn Kasbohm. Das Meinungsspektrum reiche vom Beibehalten der bestehenden Regelungen bis zu einem kompletten Verbot. Tendenziell aber sei für ihn der Weg zu weniger Knallerei und damit zu weniger Feinstaub, Müll und Lärm klar. „Doch das ist kein Prozess, bei dem man von heute auf morgen den Schalter umlegen kann“, so Kasbohm.

Die Onlinebefragung wie auch der Workshop hätten aber gezeigt, dass Handlungsbedarf besteht. Die Position der SPD, auch den Museumshafen in ein Verbot einzubeziehen, findet Kasbohm „stringent“, weil damit das Befragungsergebnis abgebildet wird.

CDU : Museumshafen zum Feiern gedacht

CDU-Fraktionschef Axel Hochschild hält ein Verbot dagegen für unangemessen. Die Umfrage habe gezeigt, dass die Stadt in der Frage gespalten sei, so der Christdemokrat. „Wer zu Silvester nicht knallen möchte, muss es ja nicht tun.“ Dass die SPD den Museumshafen in das Verbot einbeziehen will, sei absolut nicht nachvollziehbar. „Gerade der Museumshafen ist der Ort, der für Feiern geschaffen wurde“.

Auch Verwarngelder sollen möglich sein

Und wer setzt eine Verbotssatzung, sollte sie tatsächlich kommen, durch? Ein solches Verbot habe vor allem einen „generalpräventiven Aspekt“, so SPD-Mann Kerath. Sämtliche Regelungen zu überwachen, ob von der Polizei oder den Ordnungsbehörden der Stadt, sei nicht möglich. Die Mehrheit, ist Kerath überzeugt, werde sich an ein Verbot halten. „Auch gegen die Straßenverkehrsregeln wird immer wieder mal verstoßen. Dennoch stellt niemand den Sinn der Straßenverkehrsordnung infrage.“

Die Satzung sollte nach den Vorstellungen der SPD auch die Möglichkeit zur Beschlagnahme von Feuerwerkskörpern sowie das Aussprechen von Verwarngeldern enthalten.

Von Martina Rathke