Greifswald

In jedem Amt des Kreises gibt es Schiedsleute. Aber viel zu tun haben die meisten nicht. „Viele Schiedsstellen in Vorpommern-Greifswald haben nicht einen Fall im Jahr“, weiß Alexander Sosnitza von Schulungen. Er ist der Greifswalder Schiedsmann. Und bei ihm in der Hansestadt ist das ganz anders. 2018 hatte er vier Verhandlungen, alle endeten mit einer Schlichtung.

„Im letzten Jahr hatte ich sechs Verfahren“, zieht Sosnitza Bilanz. Bei vieren war die Schlichtung erfolgreich, auch Zweidrittel ist immer noch ein sehr guter Wert. „In Deutschland liegt die Erfolgsquote bei 50 Prozent. Die Greifswalder streiten sich gern, aber sie vertragen sich auch gern.“

Die meisten Fälle bekommt der Schiedsmann über das Amtsgericht. Bestimmte Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beleidigungen, auch leichte Körperverletzungen landen zunächst bei Alexander Sosnitza. So sollen die Gerichte entlastet werden. Da geht es um zu hohe Hecken zwischen Grundstücken, Zäune an möglicherweise falscher Stelle, zu laute Musik, Belästigung durch den Rauch von Grills und Ähnliches. „Viele Nachbarschaftsstreitigkeiten schwelen seit Jahren“, schildert Sosnitza. Nie ist darüber gesprochen worden, was einen stört. Dann führt eine Kleinigkeit zur Explosion.“

Das Schiedsverfahren ist aufwendig. Zunächst werden mit den Beteiligten Vorgespräche geführt, ehe es zur Verhandlung kommt. Dabei eruiert der Schiedsmann erst einmal, worum es in der Auseinandersetzung eigentlich geht. „Es ist wichtig, dass erst einmal Dampf abgelassen werden kann“, schildert Alexander Sosnitza. Er sage zunächst nichts, fasse anschließend die Positionen zusammen. Dann werde nach einem Kompromiss gesucht. Wenn der nicht gefunden wird, kommt der Streit doch vors Gericht.

Zwar liegt der Kern des Streits meist in Eingriffen ins Eigentum, aber Mieter streiten schon mal miteinander, wenn sich der eine durch den anderen belästigt fühlt. „Es kommen auch Bürger aus eigenem Antrieb zu mir, wenn ein Streit gleich vor Gericht gehen könnte“, sagt Sosnitza. Er hat im letzten Jahr auch um die 15 Tür-und-Angel-Gespräche geführt, um bei Streitigkeiten ohne ein Verfahren zu helfen.

Sosnitza macht sein Ehrenamt Spaß. „Ich habe gern mit Menschen zu tun und lerne bei den Verfahren dazu“, begründet er.

Von Eckhard Oberdörfer