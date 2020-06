Greifswald

Eldena braucht dringend ein leistungsfähigeres Schöpfwerk „An der Mühle“. Denn durch die vielen Eigenheimbauten ist die Ableitung großer Regenwassermengen nicht mehr gewährleistet. Überschwemmungen drohen. Das Schöpfwerk nahe der Bockwindmühle hat nur eine Pumpe, die im Fall eines Schadens unter Wasser liegt.

Das ist seit Jahren bekannt und unstrittig. Aber die Behebung dieses Missstands, die in der Verantwortung des Abwasserwerkes Greifswald liegt, kostet deutlich mehr Geld, als die Planer zunächst errechnet hatten. 1,1 Millionen Euro soll die Ertüchtigung und Sanierung des Schöpfwerks nun kosten, 141 000 Euro mehr als zuletzt geplant. Darüber muss das Stadtparlament in seiner Sitzung am 2. Juli entscheiden.

Zunächst nur Kosten von 700 000 Euro geplant

Dabei ist das nicht die erste Kostensteigerung, sondern bereits der zweite Nachschlag. Im November stimmte die Bürgerschaft schon einmal einer überplanmäßigen Ausgabe für das Projekt in Höhe von 300 000 Euro zu. Ursprünglich sollten aber nur etwa 700 000 Euro investiert werden. „Und jetzt noch einmal 141 000 Euro. Diese neue Steigerung innerhalb eines halben Jahres finde ich schon befremdlich. Zumal es beim Abwasserwerk kein Einzelfall ist“, kritisierte Gerd-Martin Rappen ( CDU) im Finanzausschuss der Bürgerschaft. Er spielte damit auf die erhebliche Kostensteigerung beim Bau des Ketscherinbachs ab, den ebenfalls das Abwasserwerk verantwortet.

Geologe: Kein Auftrag mehr an dieses Büro

„Wir brauchen das Schöpfwerk unbedingt“, betonte Linken-Fraktionschef Jörn Kasbohm während der Sitzung des städtischen Bauausschusses. Allerdings sollten an das mit dem Schöpfwerk befasste Planungsbüro keine städtischen Aufträge mehr vergeben werden, forderte der Geologe.

Denn als Ursache der neuerlichen Kostensteigerung wird vor allem der Baugrund genannt, der erst in sieben Meter Tiefe tragfähig sei. Es gebe darüber hinaus Risiken für die Standsicherheit umliegender Gebäude. Den Baugrund hätte man vorher untersuchen müssen, begründete Kasbohm seine Kritik. Das sei eine ganz normale Herangehensweise.

Während Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) die Kritik im Finanzausschuss als berechtigt bezeichnete, ließ Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger Milde walten: „Ich würde die Verwaltung ermutigen, solche Projekte schon vorher realistischer zu betrachten und bei den Planungen mögliche exorbitante Steigerungen zu berücksichtigen“, sagte er.

Bürgerschaft entscheidet am 2. Juli

Das jedoch, so Antje Köppe, Leiterin des Abwasserwerkes, sei nicht möglich: „Wir können vorab nicht große finanzielle Sicherheiten einbauen.“ Die Mehrkosten wolle sie auch nicht dem Planer anlasten. „Es handelt sich hierbei nun mal um Spezialbauten in der Erde, da gibt es häufig Überraschungen. Und oftmals zeigt erst die Submission, wie viel Geld tatsächlich benötigt wird. Wir bekommen ja oft nur noch ein Angebot“, verdeutlicht sie die Probleme.

Trotz des Unmuts stimmten sowohl der Bauausschuss als auch der Finanzausschuss mit großer Mehrheit für die zusätzliche Ausgabe. Votiert die Bürgerschaft am 2. Juli ebenfalls dafür, könne am 3. Juli der Auftrag ausgelöst werden, so Köppe.

Eldena ist ein beliebter Ort fürs Wohnen. Dafür wird immer mehr Fläche versiegelt Quelle: eob

Von eob/ph