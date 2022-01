Greifswald

Der Schriftsteller und langjährige Pfarrer der Wiecker Bugenhagengemeinde, Gerhard Dallmann, ist tot. Er starb am 7. Januar. Der Vater dreier Kinder wurde 94 Jahre alt. Als Schriftsteller ist Dallmann dank zahlreicher Bücher einem breiten Publikum bekannt. Darüber hinaus begegnen vorpommersche Kirchenbesucher zahlreichen Schiffsmodellen, die er im Laufe seines Lebens gefertigt hat. Zwei hängen in Wieck.

„Gerhard Dallmann war ein toller Typ“, sagt der Kirchenälteste der Gemeinde Wieck/Eldena, Helmut Holzrichter. „Er war der erste Mensch, den ich in Greifswald kennengelernt habe.“ Eine positive Erfahrung.

Dallmann war 26 Jahre lang Pastor in Wieck

Dallmann war ab 1965 für 26 Jahre Pastor in Wieck und eine Institution. Auch in Seglerkreisen war er bekannt, besaß mit der „Pomerania“ ein eigenes Boot. „Mit 80 Jahren ist er noch mit drei anderen nach Haparanda gesegelt“, erzählt sein Freund, der frühere Superintendent Rainer Neumann. Er wird bei seiner Beerdigung im Dom am 28. Januar um 13.30 Uhr die Predigt halten. Elf Tage lang fuhr die Crew ohne Landgang auf der Ostsee Richtung Schweden.

Dass Dallmann einmal Pastor werden würde, war zunächst nicht abzusehen. Der gebürtige Stettiner war gelernter Optiker. Er wurde 1942 zum Reichsarbeitsdienst eingezogen, kam anschließend 1943 zur Wehrmacht und diente als Funker auf einem Schnellboot der Kriegsmarine. Dallmann erlebte die Bombardierung Swinemündes und entging mehrfach knapp dem Tod. Er desertierte schließlich nach Dänemark. Zwei Jahre lang musste der junge Mann als Kriegsgefangener bis 1947 in einem belgischen Bergwerk schuften. Diese Erlebnisse hat er 1975 in seinem ersten Buch, „Logbuch und Agende“, verarbeitet.

Nach einem Jahr im Allgäu als Krankenpfleger kam Dallmann 1948 nach Pommern zurück, zunächst nach Wolgast. Er absolvierte eine diakonische Ausbildung in Züssow.

Die Frau gab im Gemeindekirchenrat den Ausschlag

Theologie hat Dallmann zwar nicht studiert, aber auch ohne diesen Abschluss hat er seinen Weg gemacht. Im Jahr 1951 wurde er Kreisjugendwart in Altentreptow, 1954 in Tribsees ordiniert und ab 1960 Hausvater im Züssower Bruderhaus. Dass Dallmann dann nach Wieck kam, ist seiner Frau Irmgard zu verdanken, mit der er 64 Jahre lang verheiratet war. Denn der Gemeindekirchenrat war bei der Wahl des neuen Seelenhirten gespalten. Aber das Argument, mit ihm als neuer Pastor auch eine tüchtige Organistin zu bekommen, war schwer zu entkräften. Das Ehepaar war musikbegeistert.

Kurz vor dem Ruhestand regte Gerhard Dallmann mit Erfolg die Gründung der Heimvolkshochschule beim damaligen Greifswalder Landrat Herbert Kautz (CDU) an. Er hatte in Dänemark Schriften Grundtvigs, des Gründers der ersten europäischen Heimvolkshochschule in Rødding, kennengelernt.

Im Ruhestand begann Dallmann mit dem Schiffsmodellbau. „Er hatte in seiner Wohnung im Ostseeviertel, wo er dann wohnte, eine kleine Werkstatt“, erinnert sich Helmut Holzrichter. Auch in Züssow hat er diesem Hobby gefrönt.

Dem Erstlingswerk mit autobiografischen Zügen folgten viele weitere Bücher, am erfolgreichsten war wohl „Das Kahnweib“.

Von Eckhard Oberdörfer