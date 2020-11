Greifswalder Schüler stellen im Kunstwürfel aus

Greifswald

In kräftigen Farben steht die Hansestadt im ungewohnten Format vor den Betrachtern. Die Formen markanter Gebäude wie der Klosterruine Eldena und dem Dom St. Nikolai zeigen sich in sattem Rot und Grün vor strahlend blauem Hintergrund und wurden dafür eigens auf Kartons gezeichnet. Die Kreativen hinter der neuen Ausstellung im Kunstkubus am Karl-Marx-Platz sind die 22 Schüler der Klasse 3a der Grundschule Greif, die für das Projekt mit dem Künstler Marcus Schramm zusammen gearbeitet haben.

Greif-Grundschüler der Klasse 3a gestalteten dieses Projekt über Greifswald im Kunstkubus am Karl-Marx-Platz. Quelle: Christopher Gottschalk

Stolz auf Grundschule

„Wir haben uns mit Greifswald beschäftigt und auch viel über das Bild ,Wiesen bei Greifswald’ von Caspar David Friedrich gesprochen“, sagt Klassenlehrerin Anja Mauth. „Das Projekt ist gelungen, weil die Kinder begeistert waren und sie auch ihre Grundschule in die Motive einbezogen haben.“ Man sei schließlich stolz auf die Schule in Schönwalde I.

Eine Woche arbeiteten die Schüler an ihrem Projekt. Mit den fertigen Werken machten sie sich auf den Weg in die Innenstadt und bauten sie mit dem Künstler zusammen auf. „Das war auch eine Chance für Kinder, die sonst selten in der Innenstadt sind. Wir haben dann zum Beispiel die Kirchen wie St. Nikolai angeschaut“, blickt Anja Mauth zurück. Das Projekt hätte sich positiv herumgesprochen, auch andere Klassen seien interessiert an ähnlichen Kooperationen.

Historie und Aktuelles nebeneinander

Die Idee, Kunst von Schülern im Kubus auszustellen, kursiere schon länger, sagt Marcus Schramm, Vereinsvorsitzender von „art-cube“, der den 2,40 mal 2,40 Meter großen Ausstellungswürfel bestückt. „Die spannende Arbeit an der Greif-Schule hat dazu die Möglichkeit gegeben. Die Kinder waren sehr interessiert und es hat mir großen Spaß gemacht.“

Dass auch das Gebäude der Grundschule vorkommt, zeige, dass nicht nur das Historische wichtig ist, sondern auch der Alltag, das Gebäude, in dem die Schüler fast jeden Tag sind, so Schramm weiter. „Die Stadt ist ein Bild, durch das man hindurchgehen kann“, beschreibt er die Ausstellung. „Roter Backstein und graue Betonplatten, dreieckige Giebel und quadratische Moderne, grüne Hinterhöfe und Ausschnitte von blauem Himmel.“ Das ist noch bis Ende November am Marxplatz zu sehen.

Greifswald als Kunstprojekt. Quelle: Marcus Schramm

Hintergrund ist das Projekt „Künstler für Schüler“ des Künstlerbundes MV, das laut eigenen Angaben 50 Workshops im Jahr im ganzen Land organisiert. Anfang des Jahres waren so auch an der Caspar-David-Friedrich-Schule Werke in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Karin Wurlitzer entstanden.

Die Nachwuchskünstler bauten das Projekt mit Künstler Marcus Schramm (graue Mütze) gemeinsam auf. Quelle: Anja Mauth

Von Christopher Gottschalk