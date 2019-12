Greifswalder Schüler tagen beim Kinderparlament im Bürgerschaftssaal

Greifswald

Verstehen, wie Demokratie funktioniert, auf Augenhöhe diskutieren und lernen, andere Meinungen zu akzeptieren: Erneut tagte im Bürgerschaftssaal eine 6. Klasse der Caspar-David-Friedrich-Schule beim Kinderparlament. Drei fiktive Parteien samt Vorsitzender wurden extra dafür von den Kindern gegründet. Mit dabei: die Partei „Ideen für Greifswald“, kurz IfG, die Fraktion „Mobilität, Natur, Integration“ (MNI) oder die Partei „Umwelt, Wirtschaft, Medien“ (UWM). Neun Beschlussvorlagen standen auf der Tagesordnung.

Wie die Großen: Julia (Mitte) hatte das Amt der Präsidentin inne, Neo und Hannah waren die Vize-Präsidenten. Quelle: Christin Lachmann

Diskutiert wurde zwei Stunden lang unter anderem über einen möglichen Fahrradparkour in der Hansestadt, über 1-Euro-Bustickets für alle oder ob Menschen mit ausländischer Herkunft noch besser integriert werden sollen. „Es war spannend zu sehen, wie sie darüber sprachen. Einige waren beispielsweise der Meinung, dass genügend für Menschen mit Migrationshintergrund getan wird, andere sahen das anders“, sagt Birgit Socher, Lehrerin an der Schule, die selbst politisch in der Partei die Linke aktiv ist. Zudem ist sie Vizepräsidentin in der Bürgerschaft. Socher würde sich vor allem über eines freuen: wenn das Kinderparlament auch in anderen Schulen Teil des Unterrichts wird. Denn das Thema Demokratie fände oft zu wenige Platz im Unterricht.

