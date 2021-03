Greifswald

Seit Mitte der 1990er-Jahre bietet die Caritas in Greifswald eine Schuldenberatung an. Der Hauptsitz befindet sich in der Bahnhofstraße. Eine Außenstelle gibt es in der Makarenkostraße. Volker Hertenstein ist einer von insgesamt vier Berater und Beraterinnen bei der Caritas.

Seit 1994 kümmert er sich um Menschen, die in die Schuldenfalle getappt sind. Im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG spricht der 58 -Jährige darüber, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Verschuldung hat, warum sich Frauen eher dazu entscheiden, Hilfe in Anspruch zu nehmen und welche Tücken moderne Bezahlmethoden mit sich bringen.

OZ: Begleiterscheinungen der Pandemie sind Kurzarbeitergeld und Jobverlust. Spiegelt sich das bei der Schuldnerberatung wider?

Volker Hertenstein: Wir haben deutlich mehr Anfragen. Vor allem zu Kurzberatungen, die nicht über einem längerfristigen Prozess laufen. Es gibt viele aktuelle und akute Notlagen, die im Zusammenhang mit Corona stehen. Viele Studenten haben ihren Nebenjob verloren. Zu uns kommen aber nun auch Menschen, die nicht mit den erschwerten Zugängen zu Behörden zurechtkommen. Bestimmte Antragstellungen laufen nur online. Nicht jeder ist mit der Technik vertraut, um diese Anträge online auszufüllen.

Gibt es bestimmte Gruppen von Menschen, die häufiger in die Schuldenfalle tappen?

Dieses Thema zieht sich durch alle sozialen Schichten. Überschuldung ist auch ein Ergebnis unserer Wirtschaftsordnung und gehört zu den Lebensrisiken.

Wie rutschen die Menschen in die Schuldenfallen?

Das Lebensmodell beruht häufig auf Kreditaufnahme. Das Auto oder das Haus wird in der Hoffnung, dass alles so stabil bleibt, über einen Kredit finanziert. Das kann funktionieren. Wenn sich jedoch ein Lebensereignis ändert, beispielsweise durch Krankheit oder Jobverlust, dann kommen die ersten Schwierigkeiten. Kredite können nicht mehr bedient werden. Auf der anderen Seite haben wir Finanzierungsmodelle, die kritisch sind. Das betrifft beispielsweise die Null-Prozent-Finanzierung, als Lockangebot. Die Menschen kommen schneller und einfacher an Kreditkarten heran. Dabei sind die Zinsen oft enorm hoch. Dann werden zum Teil Kredite vergeben, die mathematisch gar nicht zurückzahlbar sind. Ich kann mit dem Handy oder sogenannten Cash-Cards bezahlen. Das hat gewisse Vorzüge. Der Nachteil ist, dass die Menschen schneller den Überblick verlieren.

Suchen tendenziell eher Frauen oder Männer die Schuldnerberatung auf?

Das spiegelt sich bei uns in der Statistik nicht so deutlich wider. Frauen ergreifen jedoch eher die Initiative. Für sie ist eine Ver- oder Überschuldung eher eine emotionale Belastung. Männer gelangen häufiger in den Verdrängungsprozess. Sie haben zwar auch ihre Sorgen und Ängste, aber gehen damit anders um und warten länger ab.

Welche langfristigen Folgen sind durch Corona in Hinblick auf die Verschuldung zu erwarten?

Das Gesamtsystem ist fraglich. Kommunen, Land und Bund reizen es finanziell aus. Es wird viel Geld vergeben. Das muss aber auch wieder hereinkommen. Momentan ist es eher die Ruhe vor dem Sturm. Die Pandemie zeigt, dass eine Überschuldung jeden treffen kann.

Im Oktober vergangenen Jahres wurde der Zeitraum einer Privatinsolvenz von sechs auf drei Jahre herabgesetzt. Was bedeutet das für Schuldner und Gläubiger?

Die Leute kommen schneller wieder in den Finanzmarkt zurück. Nach drei Jahren Ruheverhalten stehe ich vielleicht noch drei Jahre in der Schufa und bin danach wieder kreditfähig. Für die Gläubiger, gerade für die Kleingewerbetreibenden, die auf eine Forderung warten, kann ein verkürztes Insolvenzverfahren auch ein Nachteil sein. Man muss aber auch sagen, dass viele unserer Klienten auch ohne eine Privatinsolvenz kaum etwas zurückzahlen können.

Welche Bereiche decken Sie in der Schuldnerberatung ab?

Wir haben die soziale Situation mit im Blick. Bei uns geht es um den Erhalt der Existenz. Unsere Aufgabe besteht nicht ausschließlich darin, Finanzierungsmodelle zu erstellen, um die Schulden loszuwerden. Es ist ein Teil, aber wir schauen auch auf die Ursachen der Schulden. Haushaltsplanung gehört auch zu unseren Aufgaben. Wir schauen, welche Posten Vorrang haben. Das betrifft insbesondere Ausgaben wie Miete und Strom.

Von Christin Lachmann