Greifswald

Ein silberner Foodtruck auf dem leeren Gelände einer Schule: kein alltägliches Bild. Auch ein sehr seltenes. Es handelt sich nicht um einen Imbisswagen, der Speisen und Getränke verkauft, sondern um eine Berufsberatung auf Rädern.

Den Foodtruck der ,,Gastrobuner“ verschlägt es das erste Mal nach Greifswald. Zwei Tage lang stand der Imbisswagen auf dem Schulgelände der Greifswalder Regional Schule „Caspar David Friedrich“, um zwei siebte Klassen das Gastronomie-Gewerbe näher zubringen. 

Bevor es an die Kochtöpfe ging, wurden den Schülerinnen und Schülern kurze Videos zu Berufen im Gastronomie- und Hotelbereich gezeigt. Nach dem Theorieteil legten die Jugendlichen in der Küche los. Eigentlich sollte auch die Klasse 7a am zweiten Tag im Foodtruck kochen, wegen des kalten Wetters gingen sie in die Lehrküche der Schule.

Gericht des Tages: klassische Gemüsepfanne

Ihre Parallelklasse 7b hatte einen Tag zuvor mehr Glück: Sie konnten direkt im Foodtruck arbeiten. Trotz des Küchenwechsels kochten beide Klassen dasselbe Gericht: eine klassische Gemüsepfanne. Dazu gab es Kartoffeln und marinierte Hähnchenschenkel. Die Schülerin Vicki und der Schüler Ole bereiteten das Dessert vor. Beiden gefiel die ungewöhnliche Berufsberatung. Vicki erzählt, dass ihr das Projekt so viel Spaß macht, dass sie sich sogar vorstellen könnte im Gastronomie-Bereich ihr Praktikum zu machen.

Nach dem Gemüse schneiden, Hähnchen marinieren und Sahne schlagen, durften die Schülerinnen und Schüler ihr selbst gekochtes Mahl essen. Die Rezepte konnten sie zum Nachkochen mit nach Hause nehmen und ihren Eltern zeigen, was sie nun selbstständig zubereiten können.

Sich mit dem Beruf vertraut machen

Angeboten wird das Projekt von dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Mecklenburg-Vorpommerns (Dehoga). ,,Gastrobuner“ zählt zur Nachwuchskampagne. Projektleiterin Sandra Henske erklärt: ,,Wir wollen die Gastronomie für die Jugendlichen erlebbar machen und haben dafür einen Foodtruck mit integrierter Küche und mit Geräten, die man aus der Gastronomie und dem Hotelbetrieb kennt. Wir fahren durch ganz Mecklenburg-Vorpommern zu den Schulen, wo sich die Schüler in der Berufsorientierung befinden. Vor Ort informieren wir über Ausbildungsberufe in der Gastronomie.“

Sie fügt an, dass die Jugendlichen neben der Berufsorientierung lernen sollen, wie man gesunde Mahlzeiten zubereitet. Sandra Henske und ihr Projektmitarbeiter Christian Mallow bringen frische, regionale Produkte mit und die Schüler können selbst entscheiden, was sie kochen möchten. Dabei werden alle eingebunden: ,,Sie sollen sich selbst ausprobieren, zum Beispiel mit den Gewürzen. Sie können auch nicht viel falsch machen. Wenn sie dann Erfolgserlebnisse haben, schaffen wir positive Erinnerungen. Und das ist das, was wir anstreben.“

Vicki und Ole kümmerten sich während der Projekttage um das Dessert. Quelle: Maret Becker

Das falsche Image des Gastronomie-Gewerbes

Henske betont: ,,Wir wollen die Wahrnehmung für gastgewerbliche Ausbildungsberufe in den Fokus der Jugendlichen rücken. Es hat noch ein sehr verstaubtes Image. Corona hat das leider sogar noch verschlechtert. Es gibt so viele tolle Hotels oder Restaurants, die wissen, dass auch der Mitarbeiter eine ganz wichtige Ressource ist und sie ganz viel für die auch machen. Es gibt keine Branche, die so viele Weiterbildungsmöglichkeiten hat.“

Die stellvertretende Schulleiterin, Anke Thurow, kann nur Positives über die zwei Tage mit ,,Gastroburner“ sagen: ,,In dieser Corona-Zeit, wo wir viele praktische Sachen mit Partnern nicht machen konnten, ist das ein Anfang, in die Normalität zurückzukommen.“ Die praktische Arbeit schweiße die Klassen noch mal zusammen, so Thurow weiter. ,,Jeder, der sich ein Praktikum in dem Bereich suchen möchte, kann sich nun die Mitarbeiter von ,Gastroburner’ wenden. Die Kinder haben einen lebendigen Ansprechpartner, was ihre Praktikumssuche erleichtert.“

Von der Klasse 7b wurden bereits Feedback-Bögen ausgefüllt: ,,Die Klasse hat durchweg positive Rückmeldungen dagelassen. Manche aus der Klasse können sich sogar vorstellen, ein Praktikum in der Gastronomie zu machen.“ Die Schule habe bereits einen neuen Termin mit ,,Gastroburner“ ausgemacht.

Von Maret Becker