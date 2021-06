Greifswald

Den Weg zum Greifswalder Freizeitbad findet man eigentlich nicht zufällig. Am Ende eines Wendekreises liegt das große gläserne Gebäude. Radfahrer sind wohl vor allem vorbeigefahren, Autofahrer haben gewendet oder die Kinder in den gegenüberliegenden Schulen und der Kita abgesetzt. Doch das soll sich sehr bald ändern. Ab dem 14. Juni dürfen Schwimmbäder in MV wieder voll öffnen.

Wenn die Auto- und Radfahrer einen Blick auf den bald wieder vollen Parkplatz des Schwimmbades werfen, sehen sie noch aber vor allem eines: Sand. Über 50 Tonnen liegen in zwei großen Haufen dort. „Die schaffen wir noch weg“, verspricht der Geschäftsführer des Freizeitbades, Andreas Lexow und bittet hinein.

225 Tage Zwangspause gehen zu Ende

Wenn die Schwimmhalle am 14. Juni wie geplant ihre Pforten öffnen darf, waren die Angestellten um Lexow ganze 225 Tage, über sieben Monate in Zwangspause. Seit dem 1. November warten, Kurzarbeit, abwägen, wann und wie es weiter gehen kann. Leicht war das nicht, aber das Team habe die Zeit genutzt. „Ohne Aushilfen sind wir 36 Mitarbeiter. Alle von ihnen waren 95 Prozent in Kurzarbeit“, erzählt Lexow. Zwölf von ihnen haben in der Zeit in einem der Greifswalder Schnelltestzentren gearbeitet, die anderen haben das Freizeitbad schöner gemacht.

Tatsächlich. Ein Blick durch den Außenbereich verrät: Hier ist schon einiges passiert, hier wird noch einiges passieren. Lexow erklärt: „Wir haben den Außenbereich für die Sauna vergrößert. Ein Teil des Außenbeckens kann komplett blickdicht abgetrennt werden, damit Saunabesucher die das mögen, textilfrei baden können.“ Neben dem Becken wartet noch ein Sinnestastpfad für die Füße auf die Saunabesucher. Auch auf der anderen Seite der neuen weißen Mauer tue sich etwas. Hier wird der Sand vom Parkplatz zu einer Strandlandschaft aufgeschüttet. Strandhafer und Strandkörbe werden noch geliefert.

Vorbereitungen mit Augenmaß

Dass die Schwimmhalle so zeitnahe nach der Ankündigung wieder öffnen kann, hat auch mit dem umsichtigen Blick von Lexow zu tun. Bereits vor der Erlaubnis durch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPPD) haben die Vorbereitungen Mitte Mai begonnen. „Zwischen Erlaubnis und geplantem Termin für die Öffnungen lag nur eine Woche. In der Zeit kann keine Schwimmhalle von null auf hundert öffnen.“ Das Wasser müsse aufbereitet und geheizt werden. Viel wichtiger: Das Gesundheitsamt brauche mindestens zwei Wochen für die Freigabe. Das läge aber nicht am Amt selbst, betont Lexow, sondern den Bakterien. Die würden – im Falle eines Befalls – erst nach zwei Wochen sichtbar.

Zeit genug für letzte Schönheitsreparaturen. Zwei Mitarbeiterin reinigen das Kinderbecken, ein anderer zieht noch eine Silikonnaht. Für die Dusche in dem Außenbereich muss im Keller noch ein Ventil getauscht werden, sonst geht sie nicht. Auch rechtzeitig fertig sind die neuen Sanitärbereichen. Die neuen Duschen und Toiletten waren „ein wenig unser kleiner Flughafen“, sagt Lexow lachend, jetzt so alles vorbei ist. In einem Sanitärbereich, der 22 Jahre Nassbereich war, erwarten einen die eine oder andere Überraschung“, fügt er an.

Kinderschwimmen soll unterstützt werden

Bis die ersten Gäste aus den Schulen und Vereinen kommen, vergehen noch einige Tage. Das Team freut sich schon. Besonders das Kinderschwimmen wird eine Herausforderung. Vor März 2020, vor der Pandemie, war die Wartezeit für einen Schwimmkurs eineinhalb Jahre. Jetzt könne er das gar nicht abschätzen. In den Sommerferien werde es Kurse für Viertklässler geben. Denen würde am meisten Schwimmunterricht fehlen. Auch der Lions-Club hat sich schon mit der Schwimmhalle in Verbindung gesetzt. Der Verein will Schwimmkurse für Kinder aus einkommensschwachen Verhältnissen finanzieren. Immer je zehn Kinder an sechs Wochenenden. Die Kurse beginnen mit dem neuen Schuljahr.

Einige Schulen hätten schon abgesagt, wollen in den verbleibenden zwei Wochen bis zu den Ferien nicht mehr kommen. Das könne jede Schule für sich entscheiden, heißt es dazu aus dem Schulamt. Einige wägen das Risiko ab und entscheiden sich für andere Aktivitäten.

Schnelltest in der Schwimmhalle

Natürlich wird es auch im Freizeitbad nicht ohne Auflagen gehen. Von den 400 Menschen, die theoretisch zeitgleich in der Anlage seien können, werden nur 200 zugelassen. Das hänge auch mit den Spinden zusammen. Bei ausreichendem Sicherheitsabstand sind nicht mehr da. Auch im Bad gelten die 1,5 Meter Abstand und ein tagesaktueller Schnelltest werde benötigt. Zur besseren Übersicht sind die Schnelltestzentren auf der Internetseite des Schwimmbads verzeichnet. „Am besten ist das im Burger King“, sagt Lexow. Nicht wegen der Burger, sondern weil es auch am Sonntag von 8 bis 22 Uhr offen hat.

Oder man testet sich vor Ort. Gemeinsam mit dem Apotheker Erik Schumacher, der bereits Testzentren in Greifswald und Neubrandenburg betreibt, hat sich das Freizeitbad auf einen guten Deal geeinigt: Ein Testzentrum, das ab dem 14. Juni den Betrieb aufnimmt und direkt im Freizeitbad angesiedelt ist. Natürlich können sich dort auch Menschen testen lassen, die nicht schwimmen wollen, verspricht Lexow.

Auf einem Rundgang bittet er dann noch eine Mitarbeiterin zwei Schilder zu tauschen. Alles soll perfekt sein, wenn es wieder losgeht. Dann bleibt ihm nur noch, auf einen guten Sommer für das Freizeitbad zu hoffen. Nass oder besonders heiß, dann kommen die meisten Besucher. Darauf vorbereitet sind hier alle.

Von Philipp Schulz