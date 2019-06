Greifswald

Was für andere die Oase Kleingarten ist, ist für Jörg Rust sein Schiff. Der 77-Jährige, Typ Seebär, legt fast jeden Tag Hand an das historische Schiff „Sir Pitschek“ im Greifswalder Museumshafen. Schließlich muss er ständig reparieren und vorbereiten auf dem ehemaligen Kriegsschiff. Jörg Rust erhält dieses als ein Stück Seefahrtsgeschichte.

Als Hochseekapitän auf Weltmeeren unterwegs

Das Schiff gehört zur Familiengeschichte der Rusts wie die Seefahrt an sich. Jörg Rust war jahrelang Hochseekapitän im Hafen von Rostock. Zwischen drei und fünf Monaten im Jahr war er auf See, bereiste die Gewässer um Kanada, Norwegen, Argentinien, Grönland. Vom Pazifik und Atlantik hat er heute jedoch genug. „Sturm und Wind und Eis und Dreck habe ich in meinem Leben genug gehabt“, sagt Rust. Nun ist er Teil „einer gemütlichen Herrenpartie“ um einen guten Freund, mit dem er sich um die „Sir Pitschek“ kümmert. 2009 vermachte Rusts verstorbener Bruder Siegfried Wilhelm dem jüngeren Bruder das Boot.

Boot wurde in Buchholz’scher Werft gebaut

Gebaut worden sei „Sir Pitschek“ 1938 in der damaligen Buchholz’schen Werft im Greifswalder Hafen, so Jörg Rust. Heute befindet sich an dem Standort der restaurierte Heineschuppen. Während des Zweiten Weltkriegs war „Sir Pitschek“ als Minensuchschiff unterwegs. „Das gesamte Schiff war offen. Es stand nur ein großer Transformator darauf“, berichtet Jörg Rust. Durch einen Schlepper wurde der mit Strom versorgt, manchmal wurden mehrere Minensuchschiffe hintereinandergesetzt. Über ein Magnetfeld wurde so der Sprengstoff im Wasser gefunden und entschärft. Wahrscheinlich war „Sir Pitschek“ in der Pommerschen Bucht unterwegs. „Nach dem Krieg ist das Schiff abgesoffen. Zwei Fischer haben ihn schließlich gehoben und Seegras gefischt“, das für Matratzen oder als Dämmstoff verwendet wurde. Seine heutige Form bekam die „Sir Pitschek“ durch Umbauten, die ein Stralsunder Professor vorgenommen hatte, der das Boot von den Fischern erworben hatte. Mit seinen zwei Kabinen, die Platz für bis zu 12 Leute bieten, gelang das Schiff 1973 in den Besitz von Jörg Rusts älterem Bruder.

Die „Sir Pitschek“ ist 12 Meter lang, 2,60 Meter breit und hat einen Tiefgang von 1,20 Meter. Obwohl der „alte Kahn“ nicht so aussehe, bringe er es, wenn die Dreizylindermaschine läuft, mit seinen acht Knoten auf eine respektable Geschwindigkeit. Umgerechnet ist die „Sir Pitschek“ so mit rund 15 km/h unterwegs.

Name „Pitschek“ stammt aus dem Sorbischen

Vor zehn Jahren hörte es noch auf den Namen „Anna Maria Sophia“. Sein heutiger Name ist der Spitzname von Jörg Rusts verstorbenem Bruder. Die Herkunftsgeschichte zeigt, dass der Spitzname seines Bruders aus dem Sorbischen stammt. Wo und wann genau der Spitzname entstand, lässt sich heute nicht mehr sagen. Die Bedeutung ist jedoch klar: „pić“ (gesprochen pitsch) bedeutet trinken. „Sir“ bedeutet Herr. „Sir Pitschek“ ist also derjenige, der gerne mal einen trinkt.

Jörg Rust musste sich erst aneignen, wie er ein altes Schiff betreibt und repariert. Heute wechselt der Experte Planken aus, passt sie an, erneuert Bolzen. Fast täglich arbeitet er vom Morgen bis zur Mittagszeit auf dem Schiff und finde darin eine erfüllende Aufgabe. „Es ist gut, so eine Aufgabe zu haben, dann hat man schließlich keine Zeit über das Älterwerden nachzudenken“, sagt er mit einem Lächeln im Gesicht.

Die Familie Rust macht Tagesausflüge nach Ludwigsburg oder Sellin. Fahrten gegen Bezahlung bietet Rust nicht an, im Gegensatz zu manch anderem Schiff im Museumshafen. Rust ist Vater von drei Töchtern, fünffacher Opa und hat einen Urenkel. Ob das Schiff auch in Zukunft in Familienhänden bleiben kann, sei unklar. Einer der Schwiegersöhne hätte zwar Interesse an der Übernahme, schaffe es jedoch zeitlich nicht. „Wenn niemand Interesse an dem Boot anmeldet, dann wird er irgendwann zersägt. Damit würde ein Stück Geschichte verloren gehen“, sagt Rust.

