Greifswald

Auch wenn der Bedarf nicht wesentlich gestiegen ist, hat sich das Arbeiten für Brita Bartels und ihre Kollegen unter den derzeitigen Bedingungen doch auch verändert. „Die Nachfrage ist immer sehr hoch, mehr als wir schaffen können“, bestätigt die Klinikseelsorgerin. „Aber es ist eine andere Herausforderung geworden.“ Denn während sie sonst durch das direkte Gespräch auf den Stationen die persönlichen Situationen erfassen und ein offenes Ohr anbieten, klingelt nun öfter das Telefon bei den vier Klinikseelsorgern in der Universitätsmedizin Greifswald.

Viel öfter sind es jetzt Angehörige, die auf diesem Weg um Beistand für ihr krankes Familienmitglied bitten. Der Kontakt ist schwieriger geworden. „Auch mit Maske im Haus unterwegs zu sein ist für den seelsorgerischen Kontakt eine Einschränkung, wenn man nur die Augen des Gegenübers sieht. Aber wenn man krank ist, braucht man Jemanden an seiner Seite. Das versuchen wir trotz allem anzubieten und zu leisten“, sagt die Pastorin der Nordkirche.

Anzeige

Ein Ohr für die kleinen und großen Sorgen

Reden, Rat und Hilfestellungen geben oder oftmals einfach nur Zuhören bestimmen den Alltag der Kollegen. Dafür suchen sie die Patienten auf den Stationen auf und bieten Gespräche an, oft auch auf Hinweise von den Mitarbeitern. „Viele bekommen einen Schreck, wenn die Seelsorge kommt, weil sie denken, dann ist es etwas Ernstes. Aber das ist es ja oft gar nicht. Es sind nicht immer schwerwiegende Erkrankungen“, erklärt die Pastorin.

Sie selbst ist regelmäßig im Eltern-Kind-Zentrum unterwegs. „Hier sind es dann eben Schwangere, die lange liegen und ausharren müssen. Auch wenn man sich da subjektiv wohlfühlt, arbeiten die Patienten schwer. Sie können sich nicht durch äußeres Tun ablenken, sind aus dem Alltag gerissen und werden nun von Themen bewegt, über die man Jahre nicht mehr nachgedacht hat“, schildert die 55-Jährige, die auch Taufen für die Frühgeborenen auf der Neonatologie ermöglicht.

Lesen Sie auch

Aber auch während der letzten Stationen eines Lebens sind die Seelsorger für die Patienten und deren Angehörige, oder auch für die Klinikmitarbeiter da. „Wenn die Familie beisammen ist und ein Kind stirbt, macht es durchaus einen Unterschied, ob noch jemand dabei ist, der das Kind dann segnet oder auch die Angehörigen führt, wenn eigentlich nichts mehr zu tun ist“, sagt Brita Bartels.

Seelsorge nicht an Glauben gebunden

Nicht nur in diesen Fällen entstehen dann wochenlange Kontakte, in denen sich die Patienten von der Seele reden können, was sie bewegt und belastet. „Das ist auch nicht von religiöser Zugehörigkeit abhängig. Wir müssen nicht über Glaubensthemen reden. Die Themen bestimmt der Patient“, so Bartels. Ein gemeinsames Gebet oder auch ein Segen werden aber selbstverständlich gerne ermöglicht. „Ich bin überzeugt, dass Körper und Seele zusammen gehören. Und auch der Glaube ist eine Ressource, sich zu stärken.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Und der ist es auch, aus dem die Seelsorger selbst die Kraft für ihre Arbeit schöpfen, wenn das Gesehene, Gehörte und Erlebte auch nach Dienstende im Kopf bleibt. „Man legt nicht alles ab, wenn man ins Auto steigt und nach Hause fährt. Da nimmt man schon etwas mit. Da ist mir mein Glaube dann eine Hilfe, ist meine Grundlage, aus der heraus ich das tun kann“, sagt Brita Bartels. So hat jeder Kollege auch seine Strategien, wieder Luft zu holen und leichter zu werden. Bei ihr sind es der Garten und Spaziergänge.

Insgesamt sind im Greifswalder Universitätsklinikum zwei Pastorinnen und ein weiterer Mitarbeiter der evangelisch-lutherischen Kirche, sowie ein katholischer Mitarbeiter in der Seelsorge unterwegs. Als Pastorin ist Brita Bartels zusätzlich in der klinischen Seelsorge, Gesprächstherapie und Traumatherapie ausgebildet.

Weltweites Kerzenleuchten Die Seelsorger begleiten dann auch bis zur Bestattung Stillgeborenen, für die es eine Grabstelle auf dem neuen Friedhof in Greifswald gibt. Immer am zweiten Sonntag im Dezember steht das weltweite Kerzenleuchten für alle verstorbenen Kinder. Wenn dann eine Kerze ins Fenster gestellt wird, geht durch die Zeitverschiebung eine Lichterwelle um die Welt. Eigentlich wird dieser Tag auch mit einem Gottesdienst im Dom bedacht. Da dies in diesem Jahr nach derzeitigem Stand so nicht wird stattfinden können, denkt man bereits über eine Übertragung per Video nach.

Von Wenke Büssow-Krämer