Greifswald

Anker lichten! Leinen los! Klar zum Segelmanöver! Kapitän a.D. Helmut Stolle (78) weiß nicht, wie oft er diese Kommandos auf der „Greif“ einst gab.

Mit 27 Jahren Dienstzeit ist er der langjährigste Kommandant an Bord des Segelschulschiffes, das 1951 als „ Wilhelm Pieck“ in den Dienst gestellt wurde. Unzählige Male lief er mit seiner Crew im Heimathafen von Greifswald-Wieck aus, bevor Wolfgang Fusch (67) im Jahr 2000 das Ruder übernahm. 2017 verabschiedete auch er sich von der Brücke. Seither ist Roland Hunscha (59) Kapitän.

Anzeige

Die drei Seemänner kennen sich gut, haben gar so manchen Törn gemeinsam erlebt, Stürme bewältigt. Doch welche Erlebnisse blieben im Gedächtnis? Welche Mitstreiter sind unvergessen, welche Häfen fuhren sie an? Und gab es Momente, in denen ihnen das Herz in die Hose rutschte?

Weitere OZ+ Artikel

Bei einem von der OSTSEE-ZEITUNG initiierten Kapitänsstammtisch auf der „Greif“ kamen die drei Seebären ins Plaudern, gaben Anekdoten preis und schlugen sich dabei auch schon mal herzhaft lachend auf die Schenkel.

Zur Regatta ins kapitalistische Ausland

„ Tallinn, Riga, Leningrad, Gdynia, Ventspils ... zu DDR-Zeiten ging es viel gen Osten“, sagt Roland Hunscha, der im Mai 1982 an Bord kam. Damals war das Flaggschiff der Hansestadt Greifswald noch Ausbildungsstätte für Kursanten, der Gesellschaft für Sport und Technik zugeteilt. Stück für Stück habe er sich nach oben gearbeitet: „Erst Bootsmann, dann Oberbootsmann, III., II., I. Offizier“, sagt der heutige Schiffsführer, der seither über 187 000 Seemeilen an Bord verbrachte.

Mehr lesen: Bund signalisiert 1,75 Millionen Euro für die „Greif“

Als er begann, war Stolle fast zehn Jahre Kapitän. „Weißt du noch, als ihr ’74 von Kopenhagen nach Gdynia leicht überladen ward?“, fragt ihn Fusch. „Das war auf der , Operation Sail‘“, antwortet Stolle. Ein besonderer Törn. „Es ging ins kapitalistische Ausland! Also nahmen wir alles nur Mögliche mit. Am Ende war die Lademarke am Schiff beim Ablegen ganz schön eingetaucht“, sagt er und muss grienen. Für den Erfolg der Regatta ohne Belang: Der Zweimaster erreichte Platz fünf unter allen Großseglern.

Kohleofen Anton in der Kombüse

„Damals gab es noch einen Kohleofen in der Kombüse, den Anton 1“, erinnert Roland Hunscha. „Wenn wir als Bootsleute Nachtwache hatten, mussten wir jeden Morgen Asche ziehen. Das waren so lange Aschekästen mit Tampen dran. Du musstest gucken, wie der Wind kommt und hast sie dann ins Wasser gelassen. Denn wenn Peter reinschaute, sollte der Ofen bereits sauber sein“, erzählt Fusch.

Koch Peter Siebrand bleibe allen unvergesslich: „Als ich ’76 von der Volksmarine kam, spack wie ich war, meinte er: ,Mensch Seemännchen, wie siehst du denn aus! Komm erst mal in die Kombüse‘. Dann gab’s eine große Schüssel Pudding“, erzählt Wolfgang Fusch und ergänzt: „Den Peter habe ich nie mit schlechter Laune erlebt. Wisst ihr noch, wie er am Herd stand und wir ihm durchs Auge die Schnitzel klauten...“ Helmut Stolle nickt wissend und sagt: „Die Kursanten bekamen von ihm immer dicke Schmalzstullen. ,Segelschulgedächtnisschmalz‘ nannte Peter die.“ „Und er hatte immer Filzstiefel an, sommers wie winters“, fügt Hunscha verschmitzt hinzu.

Fünf Windhosen gleichzeitig

War schwere See, flog in der Kombüse auch schon mal was durch die Luft. Und es gab öfter schwere See. Helmut Stolle, der 1960 als Matrose an Bord kam, kann sich noch an einen Orkan mit 71 Knoten erinnern. „1997 oder 98. Wir kamen aus Simrishamn. Oder war es Karlshamn? Unser Koch Matti stand vier Stunden am Ruder, weil wir die Mitsegler nicht mehr rangelassen haben.“

Fusch fällt indes die Fahrt von Nexö nach Wieck ein: „Erst war kaum ein Lüftchen, dann ruck zuck Windstärke 10. Die Oberwanten rutschten runter, ich fiel aus der Koje.“ Über Stunden habe sie der schwere Sturm in Atem gehalten. Dennoch ging kein Mann über Bord. „All die Jahrzehnte nicht“, versichert Stolle.

Auch so manche Windhose haben die drei Kapitäne auf dem Meer erlebt. „Bei Kattegat hatten wir mal fünf gleichzeitig, das muss 2005 gewesen sein“, sagt Hunscha. Angst vor solchen Gefahren kenne er dennoch nicht. Allenfalls Respekt: „Man lernt damit umzugehen. Die Stammbesatzung weiß, was zu tun ist“, sagt er. „Das Achterdeck wird bei Sturm aus Sicherheit gesperrt, die Back nicht mehr als Ausguck genutzt“, verdeutlicht Fusch.

Weitere Teile zur OZ-Serie über die „Greif“:

Ach ja, das Achterdeck mit dem Steuerrad. Da haben auch des Öfteren prominente Leute für ein Foto posiert: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der frühere Ministerpräsident Harald Ringstorff (beide SPD), die US-amerikanische Bürgerrechtlerin Angela Davis oder Bands wie City und Karat, die zur Hansesail an Bord Musik machten.

Unvergessen die Drehtage für den Spielfilm „Martin XIII.“ 1980 mit den DDR-Schauspielern Herbert Köfer, Agnes Kraus & Co. „Wir hatten Windstärke 8. Fred Delmare war seekrank, lag auf dem Achterdeck und beherzigte den Ratschlag, eine Schüssel Pflaumen zu essen“, erzählt Fusch und sorgt für Heiterkeit in der Messe.

Ob es ähnliche Geschichten auch noch in Zukunft von der „Greif“ zu erzählen gibt? Die drei Kapitäne bauen darauf, dass die Brigantine nach notwendiger Sanierung wieder in See sticht. Viele OZ-Leser tragen mit ihrer Spende dazu bei.

OZ-Spendenaktion „Rettet die Greif!“ Die OSTSEE-ZEITUNG ruft Sie, liebe Leserinnen und Leser, unter dem Motto „Rettet die Greif!“ zu Spenden für das sanierungsbedürftige Segelschulschiff auf, das seit dem Winter fahruntüchtig im Hafen von Greifswald-Wieck an der Leine liegt. Die Kosten für die finanziell bislang noch nicht gesicherte Sanierung werden auf rund 3,5 Millionen Euro geschätzt. Die Greifswalder Bürgerschaft entscheidet im Herbst über die Zukunft der „Greif“, die zum Denkmal von nationaler Bedeutung erklärt wurde. Mit Ihrer Hilfe will die OZ den 125 000 Euro teuren und dringend erforderlichen Neuaufbau des Holzdecks finanzieren. Die Erneuerung des Decks ist auch dann notwendig, sollte die „Greif“ künftig im Hafen liegen bleiben müssen. Spendenkonto: Sparkasse Vorpommern Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e. V. IBAN: DE 57 1505 0500 0102 1025 11 Verwendungszweck: Rettet die Greif

Von Petra Hase