Greifswald

Ein großes Wassersportzentrum auf der gesamten Südmole – das ist der Wunsch der Segler der Hansestadt. Sie wenden sich mit einem offenen Brief an Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) und die Greifswalder Bürgerschaft.

Die während eines Workshops im Juni vorgelegten Planungen für dieses städtebauliche Filetstück sehen auch öffentliche Nutzungen vor. Dazu gehören Restaurants und die Möglichkeit für den Bau eines kleinen Hotels.

Chancen für neue Gastronomie

Ein Rundweg soll den Gang von der Klappbrücke bis vor dem Sperrwerk und über den Deich zurück ermöglichen, ein Abstecher bis fast zur Spitze ist inklusive. Für Veranstaltungen ist eine Verbesserung der Infrastruktur vorgesehen. Die bauliche Verdichtung in dem Gelände, die Ansiedlung von Tourismusbetrieben und die Öffnung von Verbindungswegen stieß schon beim Workshop auf Kritik der Segelervereine und der Kanuten. Denn schon jetzt reiche der Platz kaum aus. Auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ist hier ansässig.

Die Gebäude der 1915 gebauten Badeanstalt auf der Wiecker Südmole. Hier ist die DLRG ansässig Quelle: Eckhard Oberdörfer

Nun argumentieren die Eltern der Mädchen und Jungen der gemeinsamen Jugendabteilung des Akademischen Segelvereins, des Greifswalder Yachtclubs und des Yachtclubs Wieck gegen die städtischen Pläne. „Maritimes Flair zeichnet unsere Stadt aus“, heißt es in dem stellvertretend von Uwe Pietzner unterzeichneten Schreiben. „Dies wird durch neue Gebäude auf der Südmole nicht gestärkt, sondern eingeschränkt.“ Große Regatten und Meisterschaften seien dann kaum noch möglich. „Durch den Verlust der Räumlichkeiten auf dem Gelände der Universität durch sehr hohe Jahresmietforderungen der Universität in Höhe des Jahresetats der gemeinsamen Jugendabteilung fehlen Unterstellmöglichkeiten für Boote und Zubehör, Umkleidemöglichkeiten und räumlich nahe Sanitäreinrichtungen“, heißt es weiter.

„Geplantes Zentrum hat nur Alibifunktion“

„Planen Sie die gesamte Südmole als ein großes Wassersportzentrum. Dies wird mehr Gäste in die Stadt und auf die Südmole locken als ein separates zusätzliches kleines Hotel, Restaurant und/oder Café. Das bislang geplante Wassersportzentrum hat nur eine Alibifunktion und wird dieser nicht ansatzweise gerecht.“ Nötig seien ausreichend Platz für Regatten und Training im Sommer und Abstellfläche im Winter, fasst Christian Radicke vom Greifswalder Yachtclub zusammen.

CDU unterstützt Segler

Die letzte Entscheidung über die Zukunft des Areals zwischen Ryck und Deich hat die Bürgerschaft. Bei der größten Fraktion, der CDU, finden die Segler Unterstützung. „Wir sind auch für ein reines Wassersportzentrum ohne öffentliche Gaststätte/ Restaurant“, sagt der Fraktionsvorsitzende Axel Hochschild. „Die sportlichen Interessen der Sportler müssen Vorrang haben.“

Die meisten Parteien haben Diskussionsbedarf

Alexander Krüger (Grüne), der Vorsitzende der zweitgrößten Fraktion, will sich noch nicht festlegen. Die Partei begrüße die überfälligen Planungen für das Areal und die Beteiligung der Bürger. Ähnlich sieht es die SPD. Eine abschließende Meinung werde man sich bilden, „wenn die Verwaltung eine Beschlussvorlage zur Weiterentwicklung der Südmole vorlegt“, so der Fraktionsvorsitzende Andreas Kerath. Das sieht auch Krüger so.

Ein Blick auf die Ryckmündung Quelle: Klaus Bluhm

Krüger und Kerath betonen, dass es darum gehe, Einzelinteressen zu einem Projekt zusammenzuführen, das am Ende möglichst vielen gerecht wird und zum Wohle der Stadt beiträgt.

„Wir müssen versuchen, die unterschiedlichen Interessen in Übereinstimmung zu bringen“, sagt auch Nikolaus Kramer ( AfD). Die Unterstützung der Jugend sei ein vorrangiges Anliegen seiner Partei.

An der Brücke und auf der Ryck-Nordseite gebe es schon einige Restaurants und Hotels, erinnert Linken-Fraktionschef Jörn Kasbohm. „Es lohnt sich, die Anregung der Seglerjugendgruppen weiter zu untersuchen.“ Das könnte zum Beispiel im Bauausschuss der Bürgerschaft passieren. Ein Wassersportzentrum könnte auch die Attraktivität des Eldenaer Strandbades durch mehr Serviceangebote erhöhen. „Auf jeden Fall sind wir für eine Stärkung des Wassersportzentrums“, so Kasbohm. Zumindest größere Hotels seien da wenig hilfreich.

Die Idee von Planer Georg Döll, selbst eine Gastronomie zu etablieren, lehnen die Segler ab. „Dafür ist kein Bedarf, das haben Versuche wie das Café Schulz in den letzten Jahren gezeigt“, ist Christian Radicke überzeugt. Die Segler hätten niederschwellige gastronomische Angebote, die für diese völlig ausreichten. Und Platz für Neubauten, inklusive nötiger Zufahrten, sei nicht da. Über einen Rundweg könnte man noch mal reden. Auch über eine saisonale Versorgung beziehungsweise zu Veranstaltungen, ergänzt Pietzner.

Das Areal Richtung Strandbad wird unter anderen für die Ausbildung genutzt Quelle: eob

Lesen Sie weiter:

Große Pläne für Greifswald am Wasser

Eckhard Oberdörfer